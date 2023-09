5 phụ kiện có thể gây nguy hiểm cho người dùng khi trang bị trên ô tô

Đây là loại phụ kiện những người dùng ô tô lười thắt dây an toàn thường chọn mua, gắn trên ô tô. Theo đó, để "đánh lừa" hệ thống cảnh báo thắt dây an toàn trên ô tô, nhiều chủ xe thường mua chốt thắt dây an toàn cắm vào ổ khóa chốt để hệ thống cảnh báo thắt dây an toàn không còn phát ra âm thanh cảnh báo. Để rồi, mỗi khi sử dụng xe không cần thắt dây an toàn ở mỗi vị trí ghế nhưng hệ thống cảnh báo thắt dây an toàn trên ô tô vẫn không đưa ra cảnh báo. Tuy nhiên, việc sử dụng phụ kiện này có thể gây mất an toàn cho người dùng ô tô, bởi trong một số trường hợp xảy ra va chạm, người ngồi trong xe sẽ gặp nguy hiểm, tăng khả năng chấn thương. Thậm chí trường hợp túi khí bung cũng dễ gây chấn thương do người dùng. Vì vậy, hãy bỏ ngay phụ kiện này và tập thói quen đeo dây an toàn đúng cách mỗi khi ngồi trên xe ô tô.