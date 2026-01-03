5 quy định mới có hiệu lực năm 2026, tài xế cần chú ý

Bắt buộc lắp ghế an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội thông qua luật sửa đổi 10 luật về an ninh trật tự, trong số này có luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Luật này có hiệu lực thi hành từ 1.7.2026, quy định khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên xe ô tô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế, trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế.

Đồng thời, người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Nội dung về thiết bị an toàn cho trẻ được quy định tại luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, lẽ ra có hiệu lực từ 1.1.2026. Tuy nhiên, với việc sửa đổi luật, Quốc hội quyết định lùi thời gian áp dụng như đã nêu, cùng đó là "miễn trừ" cho xe taxi, xe khách, xe công nghệ…

Theo quy định tại Nghị định 168/2024, hành vi không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em trên ô tô sẽ bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Nhiều quy định mới về trật tự, an toàn giao thông và đường bộ sẽ có hiệu lực trong năm 2026 ẢNH: TIẾN TRẠCH

Xe khách phải lắp 3 loại thiết bị giám sát theo lộ trình

Luật sửa đổi 10 luật về an ninh trật tự cũng quy định xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.

Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe), phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Riêng với thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe sẽ bắt buộc thực hiện từ 1.1.2028; còn thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách là từ 1.1.2029 và thực hiện theo lộ trình do Chính phủ quy định.

Theo Chính phủ, quy định nêu trên giúp nâng cao an toàn cho hành khách, giảm tình trạng nhồi nhét; hỗ trợ xác minh khiếu nại, bảo vệ lái xe và doanh nghiệp trước các tranh chấp; chủ động xử lý các tình huống vi phạm hoặc sự cố phát sinh trên hành trình.

"Nới" thời gian lái xe với tài xế kinh doanh vận tải

Vẫn theo luật sửa đổi 10 luật về an ninh trật tự, thời gian lái xe liên tục của người lái xe kinh doanh vận tải không quá 4 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.

Trong khi đó, thời gian làm việc của người lái xe trong một ngày, một tuần thực hiện theo quy định của bộ luật Lao động.

Đây là điểm mới so với quy định hiện hành, khi bổ sung thêm nội dung "trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan". Điều này được kỳ vọng tạo ra sự linh hoạt, giúp tài xế không bị xử phạt lái xe quá thời gian quy định trong một số tình huống như tắc đường, không có trạm dừng nghỉ…

Đặc biệt, luật sửa đổi không còn "bó cứng" thời gian lái xe trong một ngày (10 giờ) và một tuần (48 giờ) như hiện hành, giúp các doanh nghiệp kinh doanh vận tải thuận lợi hơn trong quá trình hoạt động.

Từ 1.7.206, thời gian lái xe của tài xế kinh doanh vận tải sẽ có nhiều điểm mới ẢNH: TIẾN TRẠCH

Mở rộng hạng GPLX được nâng lên CE

Theo quy định hiện hành, chỉ có GPLX hạng C mới được nâng hạng lên CE (cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng C kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg; xe ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc).

Kể từ 1.7.2026, phạm vi nâng hạng lên CE sẽ được mở rộng với cả các hạng D1, D2 và D.

Việc mở rộng phạm vi nâng hạng GPLX lên CE được kỳ vọng giúp đội ngũ tài xế xe khách, xe buýt (vốn sử dụng các GPLX hạng D) rút ngắn thời gian đào tạo khi chuyển sang điều khiển xe đầu kéo, xe container. Điều này sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa đường dài và giảm áp lực tuyển dụng cho ngành vận tải.

Vi phạm cho thuê xe tự lái, phạt đến 60 triệu đồng

Nghị định 336/2025 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ, có hiệu lực thi hành từ 1.3.2026.

Theo quy định mới, nếu cho thuê xe tự lái mà không ký kết hợp đồng với người thuê thì sẽ bị phạt 8 - 10 triệu đồng (cá nhân), 16 - 20 triệu đồng (tổ chức).

Mức phạt 10 - 15 triệu đồng (cá nhân), 20 - 30 triệu đồng (tổ chức) được áp dụng với các hành vi: bố trí lái xe cho người thuê xe tự lái; không ký kết hợp đồng cho thuê với bên thuê để kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, vận tải nội bộ; ký kết hợp đồng nhưng không thể hiện nội dung không kèm người lái xe với bên thuê.

Đặc biệt, mức phạt 28 - 30 triệu đồng (cá nhân), 56 - 60 triệu đồng (tổ chức) sẽ áp dụng với hành vi cho thuê xe tự lái khi người thuê không có GPLX đang còn điểm, còn hiệu lực phù hợp với loại xe cho thuê.