Đời sống Cộng đồng

TP.HCM: Trao giải cuộc thi 'Thính giả với an toàn giao thông'

Vũ Phượng
Vũ Phượng
31/12/2025 20:23 GMT+7

Cuộc thi 'Thính giả với an toàn giao thông' của Trung tâm Phát thanh (Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM) góp phần nâng cao nhận thức, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn của người dân.

Chiều 31.12, Trung tâm Phát thanh (Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM) cùng Ban an toàn giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) tổ chức lễ tổng kết cuộc thi "Thính giả với an toàn giao thông 2025" với chủ đề "Giao thông thông minh - hiện đại - an toàn".

Cuộc thi không chỉ là sân chơi sáng tạo mà còn biến mỗi thí sinh, mỗi thính giả thành "đại sứ" tuyên truyền. Qua lời ca, tiếng hát và thông điệp đa dạng, họ góp phần nâng cao nhận thức, điều chỉnh hành vi của bản thân và lan tỏa đến cộng đồng. Tinh thần này giúp củng cố thượng tôn pháp luật và ý thức an toàn giao thông trong toàn xã hội.

TP.HCM: Trao giải cuộc thi 'Thính giả với an toàn giao thông' - Ảnh 1.

Chương trình hướng đến tuyên truyền kịp thời các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

ẢNH: H.T

Điểm đặc sắc năm nay là sự tham gia rộng rãi từ nhiều thành phần: tài xế, sinh viên, người lao động, cán bộ, công chức, hưu trí, người cao tuổi… Mỗi người mang đến một góc nhìn, câu chuyện, trải nghiệm riêng, tạo nên bức tranh giao thông toàn diện, sinh động và chân thực. Cuộc thi cũng là cầu nối quan trọng giữa cơ quan quản lý, lực lượng chức năng, các chuyên gia và người dân trong việc xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn, nhân văn.

Các bài dự thi gồm nhiều thể loại: 5 vần thơ, 28 bài lý, 8 bài vè và 39 bản vắn, phản ánh hiểu biết về luật giao thông, kỹ năng tham gia an toàn, tầm quan trọng của công nghệ, hạ tầng thông minh và thói quen ứng xử văn minh.

TP.HCM: Trao giải cuộc thi 'Thính giả với an toàn giao thông' - Ảnh 2.

Cuộc thi nhằm lan tỏa thông điệp nhân văn "Đi an toàn - về hạnh phúc"

ẢNH: H.T

Qua các bài dự thi, người dân không chỉ hiểu rõ hơn về luật giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn mà còn nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ, xây dựng hạ tầng thông minh và hình thành thói quen ứng xử văn minh khi ra đường. Đây là giá trị thiết thực, lâu dài mà cuộc thi mang lại.

Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích, nhằm ghi nhận và tôn vinh những tác phẩm xuất sắc.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
