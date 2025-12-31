TP.HCM: Trao giải cuộc thi 'Thính giả với an toàn giao thông'

Chiều 31.12, Trung tâm Phát thanh (Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM) cùng Ban an toàn giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) tổ chức lễ tổng kết cuộc thi "Thính giả với an toàn giao thông 2025" với chủ đề "Giao thông thông minh - hiện đại - an toàn".

Cuộc thi không chỉ là sân chơi sáng tạo mà còn biến mỗi thí sinh, mỗi thính giả thành "đại sứ" tuyên truyền. Qua lời ca, tiếng hát và thông điệp đa dạng, họ góp phần nâng cao nhận thức, điều chỉnh hành vi của bản thân và lan tỏa đến cộng đồng. Tinh thần này giúp củng cố thượng tôn pháp luật và ý thức an toàn giao thông trong toàn xã hội.



Chương trình hướng đến tuyên truyền kịp thời các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông ẢNH: H.T

Điểm đặc sắc năm nay là sự tham gia rộng rãi từ nhiều thành phần: tài xế, sinh viên, người lao động, cán bộ, công chức, hưu trí, người cao tuổi… Mỗi người mang đến một góc nhìn, câu chuyện, trải nghiệm riêng, tạo nên bức tranh giao thông toàn diện, sinh động và chân thực. Cuộc thi cũng là cầu nối quan trọng giữa cơ quan quản lý, lực lượng chức năng, các chuyên gia và người dân trong việc xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn, nhân văn.

Các bài dự thi gồm nhiều thể loại: 5 vần thơ, 28 bài lý, 8 bài vè và 39 bản vắn, phản ánh hiểu biết về luật giao thông, kỹ năng tham gia an toàn, tầm quan trọng của công nghệ, hạ tầng thông minh và thói quen ứng xử văn minh.

Cuộc thi nhằm lan tỏa thông điệp nhân văn "Đi an toàn - về hạnh phúc" ẢNH: H.T

Qua các bài dự thi, người dân không chỉ hiểu rõ hơn về luật giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn mà còn nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ, xây dựng hạ tầng thông minh và hình thành thói quen ứng xử văn minh khi ra đường. Đây là giá trị thiết thực, lâu dài mà cuộc thi mang lại.

Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích, nhằm ghi nhận và tôn vinh những tác phẩm xuất sắc.