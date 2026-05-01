5 quy định mới về công chứng áp dụng từ ngày 1.1.2027

6 thủ tục không cần công chứng bắt buộc

Luật sửa đổi quy định giao dịch phải công chứng là giao dịch quan trọng, đòi hỏi điều kiện tham gia giao dịch chặt chẽ, mức độ an toàn pháp lý cao và được luật quy định phải công chứng.

Với cách tiếp cận trên, phạm vi các giao dịch phải công chứng sẽ được thu hẹp. So với hiện hành, sẽ có 6 loại giao dịch không còn bắt buộc công chứng.

Những giao dịch này gồm: văn bản ủy quyền của người đã xuất cảnh cho người khác đứng tên mua nhà ở thuộc tài sản công; hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh bất động sản; văn bản thỏa thuận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của các đồng sở hữu; văn bản ủy quyền giải quyết thi hành án liên quan đến tài sản khi người phải thi hành án đã xuất cảnh; văn bản ủy quyền thực hiện quyền khiếu nại; hợp đồng chuyển nhượng văn phòng thừa phát lại.

Từ 1.1.2027, 6 loại giao dịch không còn bắt buộc công chứng ẢNH: TUYẾN PHAN

Được dùng bản sao đối với một số giấy tờ

Luật sửa đổi quy định một số trường hợp cho phép sử dụng bản sao thay cho bản chính giấy tờ khi yêu cầu công chứng, gồm: giấy tờ tùy thân (thẻ căn cước, hộ chiếu); giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; bản án, quyết định của tòa án…

Trường hợp đã có dữ liệu về các thông tin trong thành phần hồ sơ yêu cầu công chứng (đủ điều kiện khai thác) thì người yêu cầu công chứng không phải cung cấp giấy tờ có chứa thông tin này. Thay vào đó có thể tự khai thác để cung cấp cho công chứng viên hoặc đề nghị công chứng viên khai thác dữ liệu (nộp phí khai thác theo quy định).

Công chứng viên chỉ được yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu không khai thác được hoặc thông tin khai thác được không đầy đủ, không chính xác.

Không cần nộp bản chính khi công chứng từ chối di sản

Vẫn theo luật sửa đổi, trường hợp công chứng văn bản từ chối nhận di sản, người yêu cầu công chứng không phải xuất trình bản chính các giấy tờ sau: giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; bản án, quyết định của tòa án, hoặc quyết định khác về việc xử lý tài sản.

Chính phủ cho hay, từ chối nhận di sản là quyền của người thừa kế (trừ trường hợp từ chối để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ). Việc này về cơ bản không gây thiệt hại đến quyền của người thừa kế khác.

Khi công chứng, vấn đề quan trọng nhất là người từ chối nhận di sản chứng minh được họ là người thừa kế. Chưa kể, với trường hợp ở xa, nhất là sinh sống tại nước ngoài, việc cung cấp bản chính các giấy tờ chứng minh quyền tài sản của người để lại di sản là rất khó khăn.

Do đó, quy định mới sẽ tạo thuận lợi cho người yêu cầu công chứng, không gây thiệt hại cho các chủ thể khác.

Người dân có thể nộp bản sao thay cho bản chính một số giấy tờ khi yêu cầu công chứng ẢNH: TUYẾN PHAN

Bỏ thông tin nguồn gốc tài sản

Luật sửa đổi bãi bỏ quy định cơ sở dữ liệu công chứng phải chứa thông tin về nguồn gốc tài sản.

Theo Chính phủ, thông tin về nguồn gốc tài sản không quan trọng đối với việc xem xét và giải quyết yêu cầu công chứng. Bởi lẽ, công chứng viên chỉ cần xác định tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của ai và tại thời điểm công chứng thì có bị hạn chế hay ngăn chặn thực hiện giao dịch không.

Do vậy, việc bỏ thông tin về nguồn gốc tài sản vừa không ảnh hưởng đến tính toàn diện của dữ liệu công chứng vừa giúp giảm tải gánh nặng cho cơ sở dữ liệu.

Luật sửa đổi còn quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc chỉ đạo quản lý, khai thác, sử dụng cũng như bảo đảm kết nối, tích hợp các dữ liệu công chứng của địa phương với cơ sở dữ liệu công chứng được xây dựng theo quy định của luật.

Chuyển giao thẩm quyền chứng thực của chủ tịch xã

Luật sửa đổi quy định UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, quyết định chuyển giao thẩm quyền chứng thực của chủ tịch UBND cấp xã cho tổ chức hành nghề công chứng để thực hiện công chứng giao dịch tại những địa bàn cấp xã đã phát triển được tổ chức hành nghề công chứng đáp ứng yêu cầu.

Chính phủ cho hay, quy định này vừa bảo đảm quyền tự quyết, tự chịu trách nhiệm của địa phương, vừa phù hợp với định hướng đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động công chứng, giảm gánh nặng cho cơ quan hành chính cấp xã.

Luật sửa đổi còn quy định chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi công chứng viên đang hành nghề có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên.

Việc này nhằm tạo điều kiện cho người dân trong việc thực hiện quyền của mình mà không gây khó khăn liên quan đến nơi cư trú.