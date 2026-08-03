5 sai lầm dễ mắc phải khiến mạng Wi-Fi gia đình chậm chạp

Hệ thống mạng Wi-Fi của gia đình bạn hoạt động không nhanh và mượt mà như kỳ vọng? Bên cạnh những giải pháp hiển nhiên như cố gắng sử dụng dây mạng Ethernet ở mọi nơi bạn có thể, có 5 sai lầm phổ biến dưới đây có thể là nguyên nhân khiến tốc độ mạng nhà bạn luôn trong tình trạng ì ạch mà bạn không hề hay biết.

Cục Wi-Fi đang nằm ở vị trí không phù hợp

Vị trí dễ dàng nhất để các kỹ thuật viên nhà mạng lắp đặt đường dây hiếm khi là vị trí tối ưu cho ngôi nhà của bạn. Sóng Wi-Fi bức xạ theo một hình tròn xung quanh chính cục Wi-Fi (router). Nếu bạn đặt router sát vào một bức tường bên ngoài của ngôi nhà, khoảng một nửa tín hiệu sóng sẽ cố gắng truyền ra bên ngoài bức tường đó một cách lãng phí. Vị trí tốt nhất cho một router luôn là khu vực trung tâm, giúp phủ sóng đều các hướng.

Một chiếc Wi-Fi được treo trên tường nhà ẢNH: GEMINI AI

Vì vậy, nếu bạn đang phải vật lộn với tình trạng mạng không dây bị chậm ở một số khu vực trong nhà, hãy đảm bảo router được đặt ở vị trí trung tâm nhất có thể, ngay cả khi bạn phải tự mua thêm dây cáp quang dài để di chuyển nó từ vị trí lắp đặt ban đầu của nhà mạng.

Thiết bị mạng lỗi thời tạo ra nút thắt cổ chai

Việc tái sử dụng các thiết bị mạng cũ kỹ lấy từ trong tủ ra vốn giúp bạn tiết kiệm và giảm thiểu rác thải điện tử. Nhưng đôi khi giữ lại những món đồ lỗi thời này lại chính là thủ phạm kéo sập tốc độ mạng gia đình.

Một sợi dây cáp mạng chuẩn CAT5 quá dài, một chiếc router có giới hạn tốc độ ở mức 10/100 Mbps, hay một chiếc router chuẩn Wi-Fi 4 cũ kỹ đều có thể trở thành nút thắt cổ chai cho đường truyền internet nhà bạn. Đôi khi, tốt nhất bạn nên mang đống đồ cũ đã nằm trong tủ vài thập kỷ đó đi tái chế và thay thế bằng các thiết bị thế hệ mới vốn nhanh hơn, bảo mật và mang lại trải nghiệm tổng thể tốt hơn nhiều.

Cố gắng bao phủ không gian quá rộng chỉ bằng router duy nhất

Việc đặt router Wi-Fi hoặc điểm truy cập ở một góc nhà là một công thức dẫn đến thảm họa, cố gắng bắt một nút mạng đơn lẻ bao phủ một không gian quá rộng lớn cũng tồi tệ không kém. Khả năng bao phủ của Wi-Fi thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố hơn là chỉ dựa trên diện tích sàn trên thông số, chẳng hạn như chất liệu xây dựng tường (như nhôm kính hoặc tường quét nhiều lớp sơn) và sơ đồ bố trí căn nhà có thể gây cản trở và 'nuốt' sóng vô tuyến. Con số diện tích bao phủ do nhà sản xuất in trên vỏ hộp chỉ là một ước tính trong điều kiện môi trường tối ưu.

Việc chỉ đặt một router Wi-Fi ở góc nhà sẽ khiến thiếu hụt độ phủ sóng ẢNH: GEMINI AI

Nếu bạn đang gặp tình trạng mạng chậm, rất có thể do ngôi nhà đặc thù của bạn chưa có đủ số lượng vùng phủ sóng không dây cần thiết và một hệ thống mạng lưới (mesh) sẽ là giải pháp tốt nhất.

Chi tiền cho gói mạng tốc độ cao nhưng dùng chuẩn Wi-Fi lỗi thời

Việc bạn chấp nhận chi trả chi phí cho gói cước internet Gigabit tốc độ cao từ nhà mạng không đồng nghĩa với việc bạn chắc chắn sẽ đạt được tốc độ đó khi sử dụng. Nhiều người dùng sở hữu điện thoại thế hệ mới có khả năng chạy mạng đa-gigabit với chuẩn Wi-Fi 7, nhưng thực tế kiểm tra chỉ nhận được tốc độ không dây lẹt đẹt khoảng 250 MB/giây. Nguyên nhân phổ biến là do họ vẫn đang sử dụng những bộ router cũ hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 5 từ nhiều năm trước cho ngôi nhà của mình. Router cũ vẫn hoạt động tốt, nhưng nó chắc chắn là yếu tố giới hạn và không bao giờ cho phép các thiết bị đạt tới hiệu suất Gigabit qua kết nối không dây như chuẩn Wi-Fi 7 hiện đại.

Sử dụng các bộ kích sóng giá rẻ khiến Wi-Fi tệ hơn

Các thiết bị kích sóng (Wi-Fi extender/Repeater) nghe có vẻ là giải pháp hoàn hảo cho những vùng Wi-Fi yếu, nhưng chúng thực chất lại là một trong những giải pháp tồi tệ nhất nếu không được thiết lập đúng cách.

Đặt bộ kích sóng sai vị trí cũng không cải thiện được mạng Wi-Fi ẢNH: GEMINI AI

Cục kích sóng đơn giản chỉ thu lại sóng Wi-Fi mà nó nhận được rồi phát mở rộng ra. Nếu bạn đặt nó ở rìa vùng phủ sóng thông thường, nó sẽ chỉ tiếp tục khuếch đại một tín hiệu vốn đã yếu và chậm (đôi khi tốc độ tải xuống tại vị trí đó chỉ còn khoảng 10 MB/giây). Việc đặt tên mạng của cục kích sóng trùng với tên Wi-Fi chính để thiết bị tự động chuyển vùng cũng hiếm khi hoạt động ổn định nếu đó không phải là một hệ thống mạng mesh tiêu chuẩn. Hãy gỡ bỏ cục kích sóng cũ đó và thay thế bằng một hệ thống mạng mesh thực thụ để cải thiện tốc độ.