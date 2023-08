5 sai lầm khi sử dụng serum vitamin C mà ai cũng có thể mắc phải

Vậy đó là những sai lầm nào? Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây để serum vitamin C phát huy tối đa hiệu quả. Làn da sẽ nhanh chóng trắng sáng và tươi trẻ hơn mỗi ngày.

Sử dụng serum vitamin C không đúng cách

Nhiều tín đồ skincare chỉ thoa serum vitamin C vào buổi tối mà không biết chúng còn được sử dụng trong quy trình skincare buổi sáng. Sử dụng vitamin C vào liệu trình skincare buổi sáng còn giúp tăng hiệu quả bảo vệ da của kem chống nắng.

Vì vitamin C là chất chống ô xy hóa ngăn ngừa sự hoạt động của gốc tự do. Một trong những nguyên nhân gây lão hóa sinh ra từ các tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài. Kết hợp cùng với kem chống nắng phổ rộng, serum vitamin C giúp nâng cao hiệu quả bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV. Nếu các bạn chỉ chọn sử dụng serum vitamin C một lần/ngày thì nên dùng vào buổi sáng là tốt nhất.

Serum vitamin C kết hợp với sản phẩm không phù hợp

Các tín đồ skincare cũng có thể sử dụng serum vitamin C trong quy trình skincare buổi tối. Nhưng cần chú ý không nên thoa serum vitamin C cùng các sản phẩm có chứa hoạt chất Retinol, Benzoyl Peroxide hay các loại Hydroxy Acid. Vì những combo này có thể gây nguy cơ kích ứng da cực cao và gây mẩn đỏ.

Vì vậy, nếu các bạn muốn kết hợp với serum vitamin C với các hoạt chất khác thì nên bắt đầu từ nồng độ thấp và tần xuất thấp đến cao. Bên cạnh đó, bạn cần tuân thủ quy tắc dùng lỏng trước, đắc sau và theo độ pH của sản phẩm để làn da có thời gian làm quen, ngăn ngừa kích ứng.

Dùng vitamin C với liều lượng quá cao

Nhiều bạn dùng serum vitamin C với liều lượng quá cao và gây nên những tác dụng phụ nghiêm trọng như mẩn đỏ, bỏng rát và kích ứng. Do đó, khi các bạn bắt đầu sử dụng serum vitamin C hãy chọn sản phẩm có nồng độ thấp và sử dụng tần suất thấp để làn da có thời gian làm quen. Sau một thời gian, các bạn có thể tăng dần tần suất sử dụng và sản phẩm có nồng độ vitamin C cao hơn.

Sử dụng serum vitamin C không đều đặn

Skincare là cả một quá trình và cần thời gian kiên trì sử dụng. Sản phẩm vitamin C cũng vậy, các bạn cần sử dụng đều đặn trong một khoảng thời gian nhất định sẽ thấy được hiệu quả rõ rệt của serum vitamin C. Hãy thoa serum vitamin C mỗi ngày để làn da được nuôi dưỡng và chăm sóc khỏe đẹp, tươi trẻ hơn mỗi ngày.

Serum vitamin C bị ô xy hóa vẫn dùng

Nhiều bạn sử dụng vitamin C không để ý đến sự biến đổi màu hay xuất hiện những hạt nhỏ li ti. Hậu quả khi sử dụng những serum vitamin C đã bị ô xy hóa này là không nhận được hiệu quả mà còn gây tắc nghẽn lỗ chân lông và sinh mụn. Nếu bạn phát hiện serum vitamin C xuất hiện những dấu hiệu bị ô xy hóa thì nên ngưng sử dụng ngay lập tức.

Theo các chuyên gia da liễu, một lọ serum vitamin C bảo quản đúng cách có thể sử dụng trong thời gian từ 3 đến 6 tháng và cũng có thể lâu hơn. Để tránh tình trạng serum vitamin C bị ô xy hóa nên bảo quản sản phẩm trong tủ lạnh. Chỉ sử dụng serum vitamin C khi còn màu trắng hay màu vàng. Cũng nên dùng giấy bạc để bọc lọ serum giúp che phủ khỏi ánh sáng và làm gia tăng tuổi thọ của sản phẩm.

Serum vitamin C là sản phẩm không thể thiếu trong liệu trình skincare để có làn da trắng hồng và tươi trẻ dài lâu. Nhưng khi sử dụng nhớ tránh xa một số sai lầm ở trên nhé để phát huy tối đa hiệu quả của serum vitamin C.