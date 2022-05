5 thói quen ăn sáng của những người sống thọ nhất thế giới

Cũng có những nơi bạn có thể sống thọ hơn. Đó là các Vùng Xanh (Blue Zones), nơi có những người sống thọ nhất thế giới, và là nơi có tỷ lệ tuổi thọ cao hơn tuổi thọ trung bình của con người, là Okinawa (Nhật Bản); Sardinia (Ý); Nicoya (Costa Rica); Ikaria (Hy Lạp) và Loma Linda (California, Mỹ).

Chuyên gia dinh dưỡng Sarah Schlichter cho biết: Mặc dù tất cả chúng ta không thể di chuyển đến một trong các Vùng Xanh, nhưng chúng ta có thể theo dõi một số thói quen ăn uống của họ để xem họ làm gì và không bao giờ làm gì.

Dưới đây là một số thói quen ăn sáng tốt nhất nên làm theo nếu bạn muốn sống như những người sống thọ nhất thế giới, theo Eat This, Not That!

1. Không ăn sau khi no

Đôi khi khó có thể bỏ qua một khẩu phần thức ăn bổ sung nếu bạn đang ăn một bữa thực sự ngon miệng, ngay cả khi bạn đã cảm thấy no.

Đây không phải là phương pháp hay nhất để làm theo nếu bạn đang cố gắng sống thọ nhất có thể, vì những người sống ở các Vùng Xanh hiếm khi có xu hướng tiếp tục dùng bữa sau khi họ bắt đầu cảm thấy no.

Chuyên gia dinh dưỡng Schlichter nói: “Người dân ở các Vùng Xanh được cho là tuân theo câu thần chú là ngừng ăn khi họ cảm thấy no 80%. Tất nhiên, để làm được điều này, họ có khả năng ăn các bữa ăn cân bằng, đều đặn và không để mình quá đói".

2. Hãy biến bữa sáng thành bữa ăn lớn nhất của bạn

Chắc chắn bạn đã từng nghe qua câu: Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày.

Những người sống trong các Vùng Xanh luôn thực hiện điều đó.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Schlichter, họ cũng được cho là ăn bữa nhỏ nhất của họ vào cuối buổi chiều hoặc đầu buổi tối, điều này trái ngược với cách ăn của nhiều người Mỹ.

3. Thực phẩm bữa sáng chủ yếu từ thực vật

Chế độ ăn kiêng dựa trên thực vật đang ngày càng phổ biến trên khắp nước Mỹ, khiến thói quen này trở nên dễ dàng hơn một chút.

Chế độ ăn kiêng bao gồm ăn hầu hết hoặc hoàn toàn thực phẩm làm từ thực vật, vẫn để lại nhiều lựa chọn cho bữa sáng, chẳng hạn như bánh kếp làm từ lúa mì hoặc rau áp chảo.

Chuyên gia dinh dưỡng Schlichter nói: “Nền tảng của chế độ ăn Blue Zones là bao gồm nhiều trái cây, rau, khoai lang, các loại hạt, các loại đậu, đậu lăng hằng ngày”.

Điều đó không có nghĩa là bạn phải ăn chay hoàn toàn, vì những người sống thọ nhất thế giới cũng ăn thịt và sữa, mặc dù ở mức thấp hơn nhiều so với ở Mỹ.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Schlichter, họ ăn thịt, nhưng khoảng một lần một tuần, và họ ăn theo khẩu phần 3-4 ounce. Họ thích ăn cá hằng ngày.





4. Không ăn quá nhiều đường

Thật khó để loại bỏ đường hoàn toàn, vì nó được tìm thấy tự nhiên trong nhiều loại thực phẩm, bao gồm nhiều loại trái cây.

Nhưng nếu bạn muốn sống như những người sống thọ nhất thế giới, điều quan trọng là không ăn quá nhiều đường được tìm thấy trong phần lớn đồ ăn vặt.

Chuyên gia dinh dưỡng Schlichter nói: “Nhiều người Mỹ biết họ nên giảm lượng đường bổ sung nhưng không biết bắt đầu từ đâu”.

"Ở nhiều khu vực Blue Zones, họ có ít khả năng tiếp cận với các loại đường bổ sung hơn nên đó là một nhiệm vụ dễ dàng hơn. Thực phẩm truyền thống của họ không có thêm đường, ngoại trừ có thể họ thêm mật ong vào trà của họ", chuyên gia Schlichter nói thêm.

Cũng theo chuyên gia Schlichter, những người cao tuổi nhất thế giới có tiêu thụ đường, nhưng nó không phải là chuyện thường xuyên và nó không được thêm vào các bữa ăn của họ.

“Những người ở Blue Zones tiêu thụ đường một cách có chủ đích chứ không phải theo thói quen”, chuyên gia Schlichter nhấn mạnh.

5. Thưởng thức bữa ăn thay vì hạn chế

Phần lớn cư dân ở Blue Zones tuân theo các chế độ ăn uống rất lành mạnh, nhưng đó không phải vì họ cảm thấy bị ép phải theo một chế độ ăn kiêng nhất định, hay vì họ đang hạn chế ăn những gì họ thực sự muốn.

Thay vào đó, họ tôn vinh những món ăn mà họ đang ăn một cách điều độ, thay vì cấm bản thân ăn một số loại thực phẩm nhất định.

Chuyên gia Schlichter nói: “Ở Blue Zones, họ không phải lo lắng về việc đếm calo hay đọc nhãn thực phẩm. Họ ăn trực quan và lắng nghe cơ thể của họ, thay vì các tín hiệu bên ngoài của văn hóa ăn kiêng xung quanh họ".

Khi bạn đang cố gắng bắt chước những người sống thọ nhất thế giới, trong khi nấu bữa sáng, bạn nên sử dụng những nguyên liệu mà bạn thích một cách điều độ và thưởng thức bữa sáng của mình hơn là lo lắng về chế độ ăn kiêng mà bạn nên tuân theo, theo Eat This, Not That!

Chuyên gia Schlichter nói: “Ở Mỹ, chúng ta luôn bị dồn dập với những chế độ ăn kiêng mới và lý do tại sao chúng ta nên ăn một cách duy nhất hoặc cắt bỏ hoàn toàn các loại thực phẩm.