5 thói quen hằng ngày ít người để ý đang làm lão hóa da

Muốn tránh tình trạng da bị lão hóa sớm, mọi người cần tránh các thói quen sau:

Không tẩy trang mà vẫn đi ngủ có thể khiến da mau lão hóa hơn SHUTTERSTOCK

Ngủ với lớp trang điểm trên mặt

Không tẩy trang đúng cách có thể gây hại cho da mặt và dẫn đến hình thành nếp nhăn. Do đó, tẩy trang trước khi đi ngủ là thói quen cần phải có nếu muốn níu giữ vẻ đẹp trẻ trung, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Ngoài ra, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên chọn sản phẩm trang điểm phù hợp. Vì một số sản phẩm có thể làm khô da, khiến da già trước tuổi.

Thói quen ngủ không tốt

Thói quen ngủ có thể là nguyên nhân chính gây ra nếp nhăn. Việc ngủ úp mặt vào gối có thể tác động tiêu cực lên da, dẫn đến thúc đẩy hình thành nếp nhăn.

Hút thuốc

Hút thuốc gây ra rất nhiều tác hại tiêu cực đến sức khỏe. Các hóa chất trong thuốc lá không chỉ có hại cho tim, phổi mà còn gây lão hóa da, khiến da chảy xệ, kém sắc, hình thành nếp nhăn và trông mặt sẽ già hơn.

Không dùng kem chống nắng

Nếp nhăn là điều bình thường của tuổi tác. Tuy nhiên, nếu thường xuyên ra nắng mà không dùng kem chống nắng thì nếp nhăn có thể khiến bạn trong già hơn trước tuổi.

Theo Viện Lão hóa quốc gia (NIA) Mỹ, da nếu tiếp xúc quá nhiều trong thời gian dài với tia cực tím trong ánh nắng thì có thể bị giảm độ đàn hồi, dẫn đến nhiều nếp nhăn và chảy xệ. Trường hợp nghiêm trọng có thể gây ung thư da.

Bên cạnh dùng kem chống nắng, mọi người cần hạn chế tiếp xúc ánh nắng mặt trời trong khung thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ. Nếu ra đường trong khoảng thời gian này thì cần mặc quần áo che chắn tốt và mang kính râm.

Dụi mắt thường xuyên

Khi cảm thấy buồn ngủ hay quá mệt mỏi, chúng ta thường đưa tên lên dụi mắt. Hành vi này nếu thỉnh thoảng diễn ra thì không sao. Tuy nhiên, nếu thực hiện thường xuyên có thể gây áp lực lên da và dẫn đến hình thành nếp nhăn.