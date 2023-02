Ăn món này giúp giảm nếp nhăn trên mặt

Để làm giảm sự hình thành nếp nhăn trên da thì điều trước tiên là cần tránh các món có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Đó là những món nhiều đường, sữa, tinh bột trắng, rượu bia hay dầu mỡ.

Quả mâm xôi đỏ giàu chất chống ô xy hóa lycopene, có tác dụng bảo vệ da khỏi tác hại của ánh sáng và hỗ trợ ngăn ngừa nếp nhăn SHUTTERSTOCK

Bên cạnh đó, mọi người hãy ưu tiên ăn các loại thực phẩm làm giảm sự hình thành nếp nhăn trên da. Đó là những món ăn chứa các dưỡng chất giúp da căng khỏe, tăng cường sản xuất collagen và chống lại các gốc tự do, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Nguyên tắc chung để chống lão hóa da là ăn các món tự nhiên giàu vitamin và chất chống ô xy hóa như rau củ, trái cây. Trong đó, một số loại sẽ chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho da hơn.

Bông cải xanh

Bông cải xanh không chỉ chứa nhiều chất xơ, protein thực vật mà còn rất giàu chất kháng viêm và chống ô xy hóa. Các dưỡng chất này không chỉ làm giảm hình thành nếp nhăn, tăng cường sức khỏe đường ruột mà còn hỗ trợ giảm cân.

Rau bina

Đây là loại rau giàu vitamin A, C, E, K và có tác dụng dưỡng ẩm cho da rất tốt. Không những vậy, rau bina còn có nhiều chất sắt và magiê, vốn cần thiết cho quá trình xây dựng cơ bắp.

Hạnh nhân

Các loại quả hạch, đặc biệt là hạnh nhân, chứa hàm lượng chất béo thực vật rất tốt cho da. Loại chất béo này giúp duy trì hoạt động của màng tế bào và bảo vệ da trước tác hại của ánh nắng mặt trời. Nhờ đó, da sẽ căng khỏe và trẻ trung hơn.

Việt quất

Việt quất chứa hàm lượng cao chất chống ô xy hóa, có tác dụng tăng cường sức khỏe tim mạch và chống lại các gốc tự do gây hại da. Ngoài ra, việt quất cũng rất giàu vitamin A, C, nhờ đó ngăn ngừa nguy cơ da bị mất collagen.

Đậu lăng

Cũng như các loại đậu khác, đậu lăng có nhiều folate, kali, sắt và magiê. Những dưỡng chất này đều rất cần thiết cho sức khỏe da và ngăn ngừa da lão hóa sớm. Ngoài ra, folate khi bôi lên da cũng được chứng minh là làm tăng độ săn chắc và đàn hồi của da.

Quả mâm xôi đỏ

Quả mâm xôi chứa một chất chống ô xy hóa mạnh có tên là lycopene. Chất này có tác dụng bảo vệ da khỏi tác hại của ánh sáng và hỗ trợ ngăn ngừa nếp nhăn. Lycopene cũng chính là chất tạo ra màu đỏ đặc trưng trong mâm xôi đỏ, dâu tây và dưa hấu.