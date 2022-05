5 ‘thông điệp bí mật’ mà cơ thể đang cố gắng nói với bạn

Cơ thể của chúng ta thật đáng kinh ngạc! Từ chữa bệnh, thở đến chống lại nhiễm trùng, cơ thể chúng ta có thể tự mình hoàn thành rất nhiều việc để bảo vệ chúng ta, nhưng nó cũng có thể giao tiếp với chúng ta và gửi đi các dấu hiệu cảnh báo rằng có điều gì đó không ổn.

Tiến sĩ Jacob Hascalovici, Giám đốc Medical Officer with Clearing (Mỹ), một nền tảng sức khỏe từ xa dành cho bệnh nhân đau mạn tính, giải thích 5 cách cơ thể đang cố gắng nói với chúng ta về sức khỏe.

Như mọi khi, bạn vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn để được tư vấn y tế.

1. Rụng tóc và muốn nhai đá lạnh

Theo tiến sĩ Hascalovici, nhiều người trong chúng ta biết rằng nếu chúng ta thường xuyên cảm thấy ớn lạnh, móng tay giòn và thường xuyên mệt mỏi, chúng ta có thể bị thiếu sắt.

Một dấu hiệu ít được biết đến của việc thiếu sắt là rụng tóc không rõ nguyên nhân. Căng thẳng có thể làm cho tóc rụng, nhưng thiếu sắt cũng vậy.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, nếu bạn thèm cảm giác ngộp nước đá, đó có thể là do nồng độ oxy trong máu thấp - khi bạn nhai đá lạnh, các nhà nghiên cứu cho rằng, bạn có thể thúc đẩy nhiều máu lên não hơn, khiến bạn cảm thấy tỉnh táo hơn.

Vì sắt giúp các tế bào của bạn vận chuyển oxy qua hemoglobin, nên việc thiếu sắt tương quan với mức oxy thấp.

Bổ sung sắt có thể hữu ích, nhưng cũng có thể khiến bạn nạp quá nhiều sắt. Vì vậy hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để có liều lượng phù hợp cho bạn, theo Eat This, Not That!

2. Bạn ngửi những thứ người khác không ngửi

Tiến sĩ Hascalovici giải thích, bạn có thể nhận được một luồng gió mạnh từ cỏ cắt, chồn hôi, hoa cẩm chướng... bất cứ thứ gì, thực sự. Mùi của chúng có thể đến rồi đi hoặc đọng lại.

Nhưng nếu những người khác không thể ngửi thấy mùi tương tự hoặc mùi dường như không đến từ bất cứ thứ gì cụ thể, đó có thể là chứng ảo giác khứu giác ("mùi ma").

Điều này có thể là bộ não của bạn báo hiệu cho bạn rằng một cái gì đó có thể xảy ra.

Bệnh động kinh, Parkinson hoặc khối u não đều có thể gây ra tình trạng “mùi ma”, vì vậy bạn nên đi gặp bác sĩ để kiểm tra.

3. Mệt mỏi

Tiến sĩ Hascalovici nói: “Mệt mỏi có thể là dấu hiệu cơ thể bạn đang cố gắng bơm phanh. Bạn có thể cần ngủ nhiều hơn, có thể tránh bị nhiễm trùng, hoặc có thể chỉ đơn giản là căng thẳng.

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là mệt mỏi cũng có thể là dấu hiệu bạn không vận động đủ. Một điều nghịch lý là lười vận động có thể khiến bạn mệt mỏi.





Vì vậy, nếu gần đây bạn khá ít vận động, hãy thử tập thể dục nhẹ hoặc thậm chí là đi bộ.

Điều đó có thể giúp bạn thiết lập lại, nâng cao tâm trạng, tăng cường năng lượng và xua tan đi phần nào sự mệt mỏi đó.

Tuy nhiên, nếu điều đó dường như không phải là vấn đề, hãy cân nhắc đi đến bác sĩ của bạn để kiểm tra”.

Theo tiến sĩ Hascalovici, một số nguyên nhân khác liên quan đến mệt mỏi có thể là do các vấn đề về tuyến giáp hoặc đau cơ xơ hóa (đau xơ cơ), hoặc trầm cảm.

“Các vấn đề về tuyến giáp thường đi kèm với cảm giác lạnh hoặc yếu và nhận thấy da khô, trong khi với bệnh đau cơ xơ hóa, bạn có thể bị đau, ủ rũ, đau đầu và khó tập trung.

Nếu bạn đang đối mặt với chứng trầm cảm, thì nỗi buồn hoặc tâm trạng thấp có thể đi kèm với sự mệt mỏi của bạn, cộng với sự thiếu hứng thú với những thứ bạn từng yêu thích", tiến sĩ Hascalovici giải thích.

4. Khát nước quá mức

Tiến sĩ Hascalovici chia sẻ: “Đói và cần đi tiểu nhiều hơn bình thường có thể là những dấu hiệu ban đầu của bệnh tiểu đường”.

Thật dễ dàng để loại bỏ những tín hiệu như vậy, đặc biệt nếu bạn đang làm việc nhiều, dành thời gian bên ngoài vào mùa hè hoặc chỉ có thói quen uống nhiều nước.

Tuy nhiên, có thể là do bạn có lượng đường trong máu cao và thận của bạn đang làm việc thêm giờ để cố gắng ổn định lượng đường trong máu, khiến bạn muốn đi tiểu nhiều hơn.

Đi tiểu nhiều khiến bạn cảm thấy mất nước và rất khát.

“Nếu bạn cũng nhận thấy bị ngứa ran hoặc tê ở chân tay, nếu thị lực của bạn trở nên mờ hoặc nếu bạn cũng đói và/hoặc giảm cân mà không có lý do, bạn hãy cân nhắc đi kiểm tra sức khỏe.

Bệnh tiểu đường rất nghiêm trọng, và bạn càng phát hiện sớm, bạn càng có thể kiểm soát nó tốt hơn", tiến sĩ Hascalovici lưu ý, theo Eat This, Not That!

5. Mất khứu giác

“Hãy chú ý đến điều đó”, tiến sĩ Hascalovici nhấn mạnh. "Đó có thể là một dấu hiệu ban đầu cho thấy bạn có thể mắc bệnh Parkinson”.

“Các dấu hiệu ban đầu khác của Parkinson bao gồm có những giấc mơ siêu thực, dữ dội hoặc bạn bắt đầu viết chữ nhỏ hơn nhiều so với bình thường. Bạn càng phát hiện sớm Parkinson thì càng tốt”, tiến sĩ Hascalovici cho biết thêm, theo Eat This, Not That!