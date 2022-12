5 thông điệp của Việt Nam tại Diễn đàn doanh nghiệp cấp cao ASEAN - EU

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra 5 thông điệp quan trọng. Thứ nhất, Thủ tướng kêu gọi tăng cường đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn giữa các nước. Các doanh nghiệp cần tăng cường kết nối, các nhà nước cần hài hòa hóa các quy định trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Thứ hai, Thủ tướng cho rằng các nền kinh tế sau khi bị bào mòn bởi dịch bệnh Covid-19 lại tiếp tục đối mặt nhiều vấn đề như lạm phát, đứt gãy chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng, lương thực và biến đổi khí hậu. Theo Thủ tướng, biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu nên phải có cách tiếp cận toàn cầu, tăng cường đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương; đồng thời biến đổi khí hậu tác động tới mọi người dân nên phải có cách tiếp cận toàn dân, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể. Thủ tướng cho rằng doanh nghiệp phải có nguồn tài chính xanh, công nghệ xanh, quản lý xanh, nhân lực xanh. Nhà nước phải thiết lập thể chế phù hợp, hướng tới phát triển kinh tế xanh, bền vững. Các nước phát triển phải giúp đỡ các nước đang phát triển về tài chính, nhân lực, công nghệ, quản trị và thể chế, bảo đảm công bằng, công lý với các nước nghèo, các nước đang phát triển nhưng phải gánh vác trách nhiệm như các nước phát triển trong ứng phó biến đổi khí hậu.

Thứ ba, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định quan hệ thương mại giữa EU và ASEAN ngày càng phát triển toàn diện, nên các nước phải hoàn thiện hơn nữa hành lang pháp lý, tạo nền tảng, điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp tiếp tục phát huy năng lực, sáng tạo, trách nhiệm. Các nhà nước phải tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp trong quá trình này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Bỉ Hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thủ đô Brussels, bắt đầu chuyến thăm chính thức Bỉ theo lời mời của Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo và tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - EU theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. Chiều 13.12 (giờ địa phương), sau lễ đón chính thức tại Egmont, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo. Tiếp đó, hai bên dự lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác.





Thứ tư, Thủ tướng cho rằng các doanh nghiệp phải tập trung vào một số lĩnh vực: kinh tế số; kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó biến đổi khí hậu; an ninh lương thực; an ninh năng lượng; an ninh mạng. Trong đó, Thủ tướng cho rằng một xu thế quan trọng hiện nay là phát triển điện gió, điện mặt trời. Đồng thời, các doanh nghiệp phải tham gia bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm những người yếu thế; đề cao văn hóa, đạo đức kinh doanh.

Thứ năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Việt Nam nỗ lực xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và chủ động hội nhập quốc tế tích cực, hiệu quả, lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, ngoại lực là quan trọng và đột phá.

“Chúng tôi cam kết giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời ổn định chính sách lâu dài để các nhà đầu tư kinh doanh, bảo toàn vốn, có lãi và phát triển”, Thủ tướng nhấn mạnh.