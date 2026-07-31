5 tiên phong của phong trào 'Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới'

Tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Phong trào tập trung tuyên truyền, học tập và quán triệt các chủ trương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số bằng nhiều hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số cho thanh niên" với các nội dung phổ cập trí tuệ nhân tạo, kỹ năng số và an toàn mạng; tổ chức các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn và khóa học trực tuyến nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ mới.

Thanh niên đến tận nhà hỗ trợ người dân cập nhật thủ tục hành chính trên không gian số ẢNH: NỮ VƯƠNG

Khuyến khích thanh niên nghiên cứu, làm chủ và ứng dụng các công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo; hỗ trợ hình thành, phát triển các sáng kiến, đề tài, sản phẩm công nghệ và kết nối với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, quỹ đầu tư để thử nghiệm, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Xây dựng mạng lưới trí thức trẻ, nhà khoa học trẻ, chuyên gia trẻ; phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và tham mưu chính sách.

Tổ chức các chương trình, diễn đàn, cuộc thi, giải thưởng và hoạt động tôn vinh tài năng trẻ nhằm lan tỏa tinh thần sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển đất nước.

Tiên phong khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước

Phong trào tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp và kinh tế tư nhân; giới thiệu các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh.

Đoàn - Hội Sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã xây dựng, lập trình phần mềm và chuyển giao cho các trung tâm hành chính công tại TP.HCM để đồng hành cùng chính quyền địa phương 2 cấp

Tổ chức các hoạt động tôn vinh doanh nhân trẻ, doanh nghiệp tiêu biểu; triển khai phong trào "Thanh niên Việt Nam làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế đất nước", khơi dậy khát vọng lập thân, lập nghiệp và trách nhiệm với cộng đồng.

Đẩy mạnh các chương trình ươm mầm khởi nghiệp, tư vấn, đào tạo, diễn đàn, hội thảo, cuộc thi và mô hình hỗ trợ doanh nhân trẻ; xây dựng không gian sáng tạo và kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp.

Phát triển mạng lưới doanh nhân trẻ trong và ngoài nước, tăng cường góp ý chính sách, kết nối nguồn lực, xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thương mại điện tử, chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ.

Đồng thời triển khai các chương trình đào tạo kỹ năng quản trị doanh nghiệp, kỹ năng số, tư vấn nghề nghiệp, kết nối việc làm; hỗ trợ tiếp cận tín dụng ưu đãi, xúc tiến thương mại, phát triển sản phẩm OCOP, kinh tế xanh, nông nghiệp công nghệ cao, hợp tác xã và chuỗi giá trị; chú trọng đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng cho thanh niên ở nhiều nhóm đối tượng.

Tiên phong hội nhập quốc tế

Phong trào hướng đến nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế thông qua việc học tập, tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương và chính sách đối ngoại; phổ biến kiến thức về quan hệ quốc tế, lịch sử đối ngoại và nâng cao ý thức bảo vệ lợi ích quốc gia.

Đổi mới công tác tuyên truyền bằng nền tảng số, xây dựng học liệu số, bản tin, cẩm nang, podcast, video và các diễn đàn chuyên đề về hội nhập quốc tế, giao tiếp đa văn hóa và kỹ năng hội nhập. Mở rộng hợp tác với các tổ chức thanh niên quốc tế, tăng cường tham gia các cơ chế hợp tác đa phương, chủ động đề xuất sáng kiến và tổ chức các sự kiện quốc tế tại Việt Nam.

Khuyến khích xây dựng các không gian ngoại ngữ, câu lạc bộ tiếng Anh, phát triển năng lực ngoại ngữ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập, nghiên cứu và công tác Đoàn.

Đẩy mạnh các chương trình giao lưu, tình nguyện quốc tế, trao đổi học thuật, vận động nguồn lực từ các tổ chức quốc tế; kết nối thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước, phát huy mạng lưới trí thức trẻ toàn cầu, hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. Tăng cường đào tạo cán bộ Đoàn về kỹ năng đối ngoại, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu và phát động các cuộc thi, giải pháp sáng tạo về hội nhập quốc tế.

Tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

Phong trào tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tình nguyện thông qua ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều phối và kết nối tình nguyện viên.

Đổi mới phương thức tổ chức, phát triển các mô hình tình nguyện chuyên môn, tình nguyện số, tình nguyện tri thức; xây dựng các dự án dài hạn, bền vững gắn với nhu cầu phát triển của địa phương. Mỗi địa phương xây dựng mô hình tình nguyện tiêu biểu và các dự án an sinh xã hội, hướng đến mục tiêu thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Phong trào ưu tiên triển khai các chương trình tại khu vực biên giới, vùng khó khăn; tổ chức các chiến dịch tình nguyện hè, mùa đông, xuân tình nguyện, Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh và các công trình thanh niên các cấp.

Triển khai các chương trình an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ học sinh, người nghèo, người yếu thế; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và dịch bệnh. Khuyến khích mô hình phân loại rác tại nguồn, trồng cây xanh, giảm rác thải nhựa, phát triển mạng lưới tình nguyện viên chuyên môn; tăng cường hoạt động tình nguyện quốc tế, khen thưởng, tôn vinh và nhân rộng các mô hình, sáng kiến tình nguyện tiêu biểu.

Tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc và an ninh trật tự trên địa bàn

Phong trào tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ an ninh trên không gian mạng.

Hằng năm phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân; tổ chức gặp mặt, động viên thanh niên nhập ngũ, hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và tạo điều kiện tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm sau khi hoàn thành nghĩa vụ.

Đồng thời phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong lực lượng vũ trang; tham gia xây dựng quân đội, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc theo các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình hành động và các chiến lược về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.