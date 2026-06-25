'5 tiên phong' của thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 25.6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) diễn ra phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự đại hội.

Phiên trọng thể Đại hội đại Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc sáng 25.6 ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai

Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị trình đại hội, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, nêu rõ, trong giai đoạn 2022 - 2026, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được triển khai trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen; chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng; toàn hệ thống chính trị thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và vận hành theo mô hình mới. Chính trong bối cảnh đó, bản lĩnh, sức sáng tạo và khả năng thích ứng của tổ chức Đoàn tiếp tục được khẳng định.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước, sự phối hợp của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua đã đạt kết quả toàn diện, có nhiều điểm nhấn.

Toàn Đoàn đã hoàn thành 12/12 chỉ tiêu nhiệm kỳ. "Những kết quả trên đã khẳng định vị thế, vai trò và uy tín của tổ chức Đoàn trong xã hội, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và sức sáng tạo to lớn của tuổi trẻ Việt Nam", anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Minh Triết cho hay nhiệm kỳ 2026 - 2031 là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi đất nước bước vào chặng đường phát triển mới, hướng tới các dấu mốc 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 100 năm thành lập nước và 100 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị trình đại hội ẢNH: ĐÌNH HUY

Đây cũng là giai đoạn khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế tác động sâu sắc đến mô hình phát triển, cơ cấu lao động, phương thức học tập, làm việc và đời sống tinh thần của thanh thiếu nhi.

Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu tổ chức Đoàn phải đổi mới không chỉ về nội dung hoạt động, mà còn là đổi mới tư duy tổ chức phong trào, phương thức tập hợp và năng lực dẫn dắt thanh niên trong kỷ nguyên mới.

Anh Nguyễn Minh Triết nêu rõ, với mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, tri thức, sức khỏe, khát vọng cống hiến và năng lực hội nhập quốc tế; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh thiếu nhi, Đại hội xác định khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ là: "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai".

Đại hội xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi ẢNH: TRẦN CƯỜNG

6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2026 - 2031

Theo Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập tập trung xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam có lý tưởng cách mạng, đạo đức, bản lĩnh, khát vọng cống hiến, năng lực thích ứng và phát triển trong thời đại số.

Triển khai sâu rộng phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới", sẽ là trục xuyên suốt với hệ thống "5 tiên phong", tập trung vào những nhiệm vụ chiến lược của đất nước: phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế; hội nhập quốc tế; tình nguyện vì cộng đồng; bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cạnh đó, thực hiện hiệu quả chương trình "Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam". Tổ chức Đoàn cần chuyển mạnh từ tổ chức hoạt động sang kiến tạo môi trường, điều kiện và cơ hội để thanh niên phát triển.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ 4 là xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện, đủ năng lực vận hành và phát triển trong mô hình tổ chức mới. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn là hạt nhân nòng cốt, giữ vững phương châm "3 gần", "5 phải", "4 không"; có bản lĩnh chính trị, đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín và phương pháp công tác phù hợp với thanh niên.

Thứ 5 là nâng cao chất lượng công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng.

Cuối cùng là phát huy vai trò của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Qua đó, tiếp tục khẳng định Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.