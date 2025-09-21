5 việc làm mỗi ngày đang ‘hút cạn’ collagen, khiến bạn già 5-10 tuổi mà không biết

Lướt điện thoại khuya

Khi bạn thức khuya và sử dụng điện thoại trong bóng tối, ánh sáng xanh ‘thủ phạm’ gây lão hóa da sẽ ức chế sản xuất melatonin - hormone giúp cơ thể thư giãn và phục hồi. Thiếu ngủ trầm trọng sẽ khiến quá trình tái tạo tế bào da bị đình trệ, collagen và elastin bị phá vỡ nhanh hơn.

Chưa hết, ánh sáng xanh còn tạo ra các gốc tự do - những phân tử không ổn định gây tổn thương tế bào, đẩy nhanh quá trình lão hóa. Các gốc tự do này tấn công trực tiếp vào cấu trúc collagen, khiến da mất đi độ đàn hồi và săn chắc. Hậu quả là bọng mắt, quầng thâm xuất hiện, nếp nhăn nơi khóe miệng và đuôi mắt cũng bắt đầu rõ rệt hơn.

Không vệ sinh cọ trang điểm

Hàng ngày, những chiếc cọ này tích tụ vô số vi khuẩn, dầu thừa và bụi bẩn từ môi trường. Khi bạn dùng cọ bẩn để trang điểm chính là lúc bạn đang trực tiếp đưa hàng triệu vi khuẩn lên da mặt. Điều này không chỉ gây ra mụn mà còn phá vỡ cấu trúc collagen, da mất đi độ đàn hồi và xuất hiện nếp nhăn sớm. Mỗi lần dùng cọ bẩn, bạn đang rút ngắn tuổi thanh xuân, âm thầm thêm vào làn da 5-10 tuổi.

Việc không vệ sinh cọ trang điểm sẽ tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển

Lười dưỡng ẩm

Khi lười dưỡng ẩm, làn da của bạn sẽ trở nên khô cằn và mất đi sự căng mọng. Điều này tương tự như một bông hoa thiếu nước, nhanh chóng héo úa và xuất hiện nếp nhăn. Hàng ngày, chúng ta phải tiếp xúc với nhiều yếu tố bên ngoài như nắng, gió, bụi bẩn và cả máy lạnh văn phòng, tất cả đều góp phần ‘hút’ đi độ ẩm tự nhiên của da. Kết quả là, da trở nên lỏng lẻo, chảy xệ, các nếp nhăn hằn sâu hơn và bạn trông già đi nhanh chóng.

Tắm nước nóng

Việc tưởng chừng vô hại như tắm nước nóng lại đang âm thầm ‘hút cạn’ collagen, khiến bạn già đi nhanh chóng mà không hề hay biết. Nước nóng làm giãn nở lỗ chân lông, cuốn trôi lớp dầu tự nhiên trên da, phá vỡ hàng rào bảo vệ. Khi lớp màng ẩm này bị tổn thương, da mất nước nghiêm trọng, trở nên khô sạm, thiếu sức sống. Tình trạng này kéo dài làm đứt gãy các sợi collagen và elastin, khiến da mất đi độ đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn và chảy xệ.

Đừng lạm dụng tắm nước nóng thường xuyên dễ đẩy nhanh quá trình lão hóa da

Sử dụng vỏ gối cotton

Khi nằm ngủ, làn da sẽ tiếp xúc trực tiếp với vỏ gối. Vỏ gối làm từ chất liệu cotton tuy thông thoáng nhưng lại có bề mặt sợi thô, tạo ra ma sát mạnh mẽ. Tình trạng này không chỉ làm gãy sợi collagen và elastin, khiến da mất đi độ đàn hồi mà còn làm tăng nguy cơ hình thành mụn và nếp nhăn. Thay vì dùng gối cotton, hãy thử chuyển sang vỏ gối lụa hoặc satin.

