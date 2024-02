5 vòng cuối lượt đi V-League: Đối thủ nào lật đổ nổi ‘hiện tượng’ Nam Định?

Cuộc rượt đuổi của Công an Hà Nội



V-League 2023-2024 sẽ khép lại lượt đi với 5 vòng đấu sau tết từ ngày 17.2 đến 9.3, trước khi tạm dừng để đội tuyển Việt Nam tập trung cho 2 trận sống còn tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 gặp đội tuyển Indonesia.

Trong 5 vòng đấu (từ vòng 9 đến vòng 13) kéo dài 22 ngày (trung bình hơn 4 ngày/trận) sẽ là cuộc chiến marathon đòi hỏi các đội sẽ tính bài toán thể lực cũng như bảo toàn lực lượng - những bài toán rất cam go. Chỉ cần đánh giá sai sự thay đổi sau hơn 1 tháng qua của đối thủ hoặc có sự mất tập trung dẫn đến kết quả không tốt sẽ mang lại nhiều hệ lụy không hay.

Bùi Hoàng Việt Anh (tranh chấp cùng Tiến Linh) sẽ cùng Công an Hà Nội bật lên ở 5 vòng cuối lượt đi? VPF

Hiện tại thứ hạng của V-League sau 8 vòng đấu như sau: 1/Nam định Định 19 điểm, 2/Bình Định: 16 điểm, 3/ Becamex Bình Dương: 16 điểm, 4/Thanh Hóa: 15 điểm, 5/Công an Hà Nội: 12 điểm, 6/TP.HCM: 12 điểm, 7/Hải Phòng: 11 điểm, 8/Hà Nội: 10 điểm, 9/Quảng Nam: 9 điểm, 10/SLNA:9 điểm, 11/Thể Công Viettel: 8 điểm, 12/Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: 6 điểm, 13/Khánh Hòa: 6 điểm, 14/LPBank HAGL: 5 điểm.

Với sự phân cực này có thể thấy rõ việc cạnh tranh ngôi vô địch lượt đi chỉ tập trung vào nhóm dẫn đầu, từ đội Nam Định đến đội Công An Hà Nội, còn lại sẽ rất khó lòng tranh chấp ngôi đầu bảng sau vòng 13.

Ngoài 4 đội dẫn đầu với khoảng cách điểm chênh lệch so với nhóm sau, việc tranh chấp ngôi vô địch lượt đi là không bàn cãi. Sẽ có ý kiến đặt ra vì sao đội Công an Hà Nội và đội TP.HCM bằng điểm, thậm chí đội bóng thủ đô chỉ hơn Hải Phòng 1 điểm và Hà Nội 2 điểm mà lại được tính có thể đe dọa nhóm trong "bộ tứ", còn những đối thủ khác thì không?

Sầm Ngọc Đức (77) của đội TP.HCM tranh bóng cùng Nguyễn Thái Sơn của Thanh Hóa VPF

Chuyên gia Đoàn Minh Xương phân tích: "Trên lý thuyết thì đúng là cả đội TP.HCM, Hải Phòng hay Hà Nội đều phải tính đến, nhưng do những trận ở 5 vòng tới, phần lớn các đội này kèn cựa lẫn nhau trong khi một vài đội mạnh trong tốp 4 lại thuận lợi khi gặp các đội bóng kém thế hơn. Thế nên nếu họ có giành vài chiến thắng thì khoảng cách điểm chưa chắc đã san bằng. Vì thế rất khó để họ vượt lên giành vị trí thứ nhất. Trong khi đó đương kim vô địch Công an Hà Nội về tiềm lực vẫn là đội bóng hùng hậu, có nhiều ngôi sao, nhiều trụ cột rất bản lĩnh, có thể tạo đột biến. Trong 4/5 trận sắp tới đội bóng ngành Công an chỉ gặp mỗi Thanh Hóa là đáng gờm nên vẫn đủ sức để lấy lại sức mạnh vốn có như cách họ thắng tưng bừng 3-0 trước Bình Dương. Do vậy đội bóng do Kiatisak dẫn dắt vẫn có thể nằm trong nhóm cạnh tranh rượt đuổi vị trí dẫn đầu lượt đi".

Nam Định, Thanh Hóa gặp đối thủ khó nhằn, Bình Dương và Bình Định thuận lợi

Trong 5 vòng tới, Nam Định lần lượt gặp Hải Phòng, Bình Định, SLNA (đều trên sân khách), Hà Nội, Thanh Hóa (sân nhà). 4/5 đối thủ này sẽ rất khó chịu với thầy trò HLV Vũ Hồng Việt. Việc Nam Định bật lên dẫn đầu sau 8 vòng ngoài thực lực và sự tiến bộ của đội bóng này còn do lịch thi đấu may mắn khi các vòng đầu tiên đều gặp các đối thủ nhẹ ký. Đến khi chạm trán với đội Công an Hà Nội và Bình Dương thì đội bóng thành Nam sẽ gặp rất nhiều thử thách. Chính vì vậy 5 vòng tới, với 4 trận đầy cam go nhất là gặp Hải Phòng, Bình Định và Hà Nội đều không dễ cho Nam Định bảo vệ được ngôi đầu.

Văn Toàn liệu có giúp Nam Định giữ vị trí dẫn đầu lượt đi? VPF

Tương tự 5 vòng đấu của Thanh Hóa cũng rất căng khi gặp Hà Nội, Hải Phòng, Công an Hà Nội, HAGL và Nam Định, không dễ dàng cho thầy trò HLV Popov có điểm. Ở giai đoạn đầu của lượt đi, Thanh Hóa có nhiều trận chơi hay như thắng Bình Định tại sân Quy Nhơn nhưng cũng có một số trận chơi kém thuyết phục, như trận thua Bình Dương hoặc hòa sân nhà trước Hà Tĩnh và TP.HCM. Chính sự thiếu ổn định này nên khi gặp đối thủ cứng cựa, không có gì bảo đảm cho đội bóng xứ Thanh bật lên được.

Đình Trọng (trái) trở lại, hảng thủ Bình Định cứng cáp hơn VPF

Trong khi đó lịch thi đấu 5 vòng tới của 2 Bình Định và Bình Dương đều khá thuận lơi. Bình Định chỉ có trận nặng là gặp Nam Định nhưng trên sân nhà thì 4 trận kia gặp SLNA, TP.HCM, Quảng Nam và Khánh Hòa, hoàn toàn toàn có thể tích lũy điểm số tốt. Bình Định dưới bàn tay của HLV Bùi Đoàn Quang Huy cho thấy sự tiến bộ đáng ngạc nhiên, nhất là những chiến thắng tưng bừng trên sân khách trước Hà Nội (1-0), Hà Tĩnh (4-0) hay Hải Phòng (1-0) và thắng đậm cả Thể Công Viettel 4-1 trên sân nhà. Nếu duy trì được phong độ này, Bình Định là đội bóng có đầy đủ khả năng đe dọa ngôi đầu bảng của Nam Định.

Võ Minh Trọng (phải) đang tiến bộ cùng Bình Dương tranh chấp với Quang Hải VPF

Sẽ thiếu sót nếu không tính đến Bình Dương. Tuy sẩy chân 2 trận trước 2 đội thủ đô là Hà Nội và Công an Hà Nội, nhưng đội bóng do HLV Lê Huỳnh Đức dẫn dắt đã có nhiều trận chơi hay, là đội duy nhất hiện nay đánh bại cả 3 đội đang nằm ở tốp đầu V-League là Nam Định, Bình Định và Thanh Hóa.

Lịch đấu sắp tới của đội bóng này cũng rất thuận lợi khi gặp nhiều đội trong tốp dưới như Quảng Nam, Thể Công Viettel, Hà Tĩnh, SLNA, chỉ duy nhất gặp TP.HCM là đội trong tốp trên ở sân Thống Nhất, nhưng cũng là đội mà Bình Dương không hề e ngại. Thế nên cũng như Bình Định, nếu thể hiện tốt sức mạnh thì Tiến Linh, Quế Ngọc Hải, Hải Huy và đồng đội cũng đủ sức soán ngôi Nam Định để giành vị trí nhất lượt đi.