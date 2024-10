5 xét nghiệm máu giúp phát hiện sớm ung thư

Mặc dù các xét nghiệm này không thể thay thế cho các phương pháp sàng lọc truyền thống nhưng vẫn rất cần thiết cho nỗ lực điều trị ung thư. Phát hiện sớm sẽ tăng đáng kể khả năng trị khỏi ung thư, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Một số xét nghiệm máu có thể phát hiện sớm ung thư ẢNH: PEXELS

Những xét nghiệm máu có thể giúp phát hiện sớm nhiều loại ung thư khác nhau gồm:

Sinh thiết lỏng

Sinh thiết lỏng là phương pháp giúp tìm kiếm phân tử ADN của khối u đang lưu thông trong máu. Đây là kỹ thuật không xâm lấn, giúp phát hiện các đột biến gien của ung thư. Nghiên cứu cho thấy sinh thiết lỏng có thể phát hiện khối u ở nhiều loại ung thư khác nhau, chẳng hạn như ung thư phổi, vú và trực tràng.

Một nghiên cứu được công bố trên chuyên san Journal of Clinical Oncology cho thấy sinh thiết lỏng có thể phát hiện ung thư với độ chính xác lên đến 90%.

Xét nghiệm CA-125

Xét nghiệm CA-125 đo mức kháng nguyên ung thư trong máu, chủ yếu được dùng để phát hiện ung thư buồng trứng. Chỉ số CA-125 tăng cao trong máu có thể là dấu hiệu của ung thư buồng trứng và một số tình trạng lành tính khác như lạc nội mạc tử cung hoặc bệnh viêm nhiễm vùng chậu.

Xét nghiệm PSA

Xét nghiệm PSA dùng để đo mức kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt trong máu. Phương pháp này thường được dùng để phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt.

Một điều cần lưu ý là mức PSA tăng cao có thể là do ung thư tuyến tiền liệt nhưng chúng có khả năng là những tình trạng lành tính khác của tuyến tiền liệt như phì đại tuyến tiền liệt lành tính hoặc viêm tuyến tiền liệt.

Xét nghiệm AFP

Xét nghiệm AFP đo nồng độ alpha-fetoprotein, một loại protein được tạo ra từ gan hay túi noãn hoàng của thai nhi đang phát triển. Ở người lớn, nồng độ AFP tăng cao có thể chỉ ra ung thư gan hoặc khối u tế bào mầm.

Xét nghiệm AFP đặc biệt hữu ích khi cần theo dõi bệnh nhân xơ gan. Những người mắc xơ gan sẽ có nguy cơ cao mắc ung thư gan.

Xét nghiệm SEPT9

Xét nghiệm SEPT9 giúp tìm ra dấu vết của ung thư đại trực tràng. Một thử nghiệm lâm sàng được công bố trên chuyên san New England Journal of Medicine phát hiện tỷ lệ xác định chính xác bệnh của phương pháp SEPT9 là 68%. Do đó, xét nghiệm SEPT9 trở thành phương pháp có thể thay thế một phần các phương pháp sàng lọc truyền thống như nội soi đại tràng, theo Healthline.