50 căn nhà phao chống lũ đến với người dân Đắk Lắk trước mùa mưa bão

Ngày 26.7, tại Nhà văn hóa thôn Tân Bình (xã Đồng Xuân, Đắk Lắk), UBND tỉnh phối hợp với Báo Dân Trí tổ chức lễ khánh thành 50 căn nhà phao chống lũ tặng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đồng Xuân và xã Tuy An Bắc.

Lễ khánh thành 50 nhà phao chống lũ tặng cho người dân tỉnh Đắk Lắk ẢNH: HỮU TÚ

50 căn nhà phao chống lũ được xây dựng với tổng kinh phí 2 tỉ đồng, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng; trong đó, bạn đọc Báo Dân Trí đóng góp 1,75 tỉ đồng, còn lại do xã Đồng Xuân và xã Tuy An Bắc đối ứng.

Sau hơn 2 tháng thi công, toàn bộ 50 căn nhà phao đã hoàn thành và sẵn sàng đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm nay. Mỗi căn nhà có diện tích 20 m2, phía dưới gắn 16 phuy nhựa rỗng tạo lực nổi; hai bên có trụ bê tông định hướng giúp căn nhà di chuyển ổn định theo mực nước.

Mái và vách được ốp tôn lạnh, bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Khi nước lũ dâng, căn nhà sẽ nổi theo mực nước, giúp người dân có nơi trú ẩn an toàn. Khi nước rút, nhà tự trở về vị trí ban đầu.

Ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: HỮU TÚ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết 50 căn nhà phao được bàn giao hôm nay không chỉ đơn thuần là 50 công trình dân sinh. Đó là 50 điểm tựa an toàn, là nơi để người dân bảo vệ tính mạng, gìn giữ tài sản khi nước lũ dâng cao và quan trọng hơn là để bà con bước vào mỗi mùa lũ mưa với tâm thế chủ động và an tâm hơn.

Người dân phía đông tỉnh Đắk Lắk vui mừng đón nhận nhà phao chống lũ ẢNH: HỮU TÚ

"Từ hiệu quả thực tế của 50 căn nhà này, các cơ quan chuyên môn của tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá để có sự lựa chọn nhân rộng mô hình phòng chống thiên tai phù hợp với khu vực thường xuyên có nguy cơ ngập sâu, chia cắt", ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.

Nhà phao chống lũ giúp bà con tỉnh Đắk Lắk an tâm, chủ động phòng chống thiên tai ẢNH: HỮU TÚ

Dịp này, Báo Dân trí cũng tặng quà tri ân 70 người có công cách mạng tại xã Tuy An Bắc, xã Đồng Xuân và xã Xuân Phước; tặng 115 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn trên địa bàn; tặng 100 áo phao đến các gia đình để thêm phần an toàn khi mùa mưa lũ về.