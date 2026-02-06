Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mưa cực đoan, lũ chồng lũ buộc thủy điện phải thay đổi cách vận hành

Hữu Tú
Hữu Tú
06/02/2026 18:55 GMT+7

Ngày 6.2, tại tỉnh Đắk Lắk, Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm với chủ đề 'Thủy điện và bài toán phát triển hậu bão lũ lịch sử'.

Tọa đàm có sự tham dự của GS-TS Nguyễn Quốc Dũng, Chủ tịch Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam; TS Hoàng Văn Đại, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia; bà Trần Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Lưu vực sông Hồng - Thái Bình, Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ NN-MT; ông Nguyễn Xuân Tùng, Phó trưởng phòng Ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai; nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó tổng biên tập Báo Tiền Phong; lãnh đạo sở ban ngành tỉnh Đắk Lắk.

Mưa cực đoan, lũ chồng lũ buộc thủy điện phải thay đổi cách vận hành- Ảnh 1.

Tọa đàm với chủ đề "Thủy điện và bài toán phát triển hậu bão lũ lịch sử" do Báo Tiền Phong tổ chức

ẢNH: HỮU TÚ

Phát biểu tại tọa đàm, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó tổng biên tập Báo Tiền Phong, cho biết Việt Nam vừa trải qua một trong những năm thiên tai khốc liệt nhất khi gần 3/4 đất nước hứng chịu mưa lũ lịch sử với những hậu quả vô cùng nặng nề và tang thương. Thiên tai làm 468 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế ước tính gần 100.000 tỉ đồng.

Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, từ thực tế cho thấy biến đổi khí hậu tác động ngày càng rõ rệt hơn, các hiện tượng thời tiết cực đoan đang diễn ra với tần suất cao hơn, cường độ mạnh hơn và diễn biến khó lường hơn.

Mưa cực đoan, lũ chồng lũ buộc thủy điện phải thay đổi cách vận hành- Ảnh 2.

Trận mưa lũ lịch sử tháng 11.2025 đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Đắk Lắk

ẢNH: HỮU TÚ

Những trận mưa lớn kỷ lục, lũ chồng lũ, bão mạnh xuất hiện trái quy luật đã đặt hệ thống hạ tầng phòng chống thiên tai, trong đó có các công trình thủy điện, trước những thách thức chưa từng có tiền lệ.

"Thực tiễn này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi tư duy tiếp cận đối với thủy điện theo hướng hài hòa hơn, coi an toàn con người và hệ sinh thái là ưu tiên hàng đầu. Các quy trình vận hành hồ chứa không thể chỉ dựa vào số liệu lịch sử, mà cần được cập nhật thường xuyên theo các kịch bản khí hậu mới, có tính đến những tình huống cực đoan nhất", nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nhấn mạnh.

Mưa cực đoan, lũ chồng lũ buộc thủy điện phải thay đổi cách vận hành- Ảnh 3.

Các chuyên gia bàn luận về thủy điện tại tọa đàm

ẢNH: HỮU TÚ

Cũng theo nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, phát triển thủy điện bền vững không chỉ là bài toán của công nghệ hay quản lý, mà còn là bài toán của trách nhiệm xã hội, của niềm tin và sự đồng thuận của cộng đồng. Đây chính là yêu cầu lớn nhất, xuyên suốt và lâu dài đặt ra đối với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp thủy điện cũng như các cơ quan truyền thông trong giai đoạn hiện nay.

Tại tọa đàm, các chuyên gia tập trung thảo luận các giải pháp giúp thủy điện chủ động ứng phó với thiên tai, đồng thời làm rõ quy trình vận hành hồ chứa, đặc biệt là công tác xả lũ.

Tin liên quan

Rà soát, đánh giá hiệu quả công tác cảnh báo sớm, quy trình vận hành thủy điện

Rà soát, đánh giá hiệu quả công tác cảnh báo sớm, quy trình vận hành thủy điện

Đánh giá công tác cảnh báo sớm, quy trình vận hành thủy điện... là đề nghị của ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP.Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào sáng nay 10.12.

Khám phá thêm chủ đề

thủy điện Báo Tiền Phong Mưa lũ Đắk Lắk mưa lũ lịch sử thủy điện xả lũ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận