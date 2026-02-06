Mưa cực đoan, lũ chồng lũ buộc thủy điện phải thay đổi cách vận hành

Tọa đàm có sự tham dự của GS-TS Nguyễn Quốc Dũng, Chủ tịch Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam; TS Hoàng Văn Đại, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia; bà Trần Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Lưu vực sông Hồng - Thái Bình, Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ NN-MT; ông Nguyễn Xuân Tùng, Phó trưởng phòng Ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai; nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó tổng biên tập Báo Tiền Phong; lãnh đạo sở ban ngành tỉnh Đắk Lắk.

Tọa đàm với chủ đề "Thủy điện và bài toán phát triển hậu bão lũ lịch sử" do Báo Tiền Phong tổ chức ẢNH: HỮU TÚ

Phát biểu tại tọa đàm, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó tổng biên tập Báo Tiền Phong, cho biết Việt Nam vừa trải qua một trong những năm thiên tai khốc liệt nhất khi gần 3/4 đất nước hứng chịu mưa lũ lịch sử với những hậu quả vô cùng nặng nề và tang thương. Thiên tai làm 468 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế ước tính gần 100.000 tỉ đồng.

Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, từ thực tế cho thấy biến đổi khí hậu tác động ngày càng rõ rệt hơn, các hiện tượng thời tiết cực đoan đang diễn ra với tần suất cao hơn, cường độ mạnh hơn và diễn biến khó lường hơn.

Trận mưa lũ lịch sử tháng 11.2025 đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Đắk Lắk ẢNH: HỮU TÚ

Những trận mưa lớn kỷ lục, lũ chồng lũ, bão mạnh xuất hiện trái quy luật đã đặt hệ thống hạ tầng phòng chống thiên tai, trong đó có các công trình thủy điện, trước những thách thức chưa từng có tiền lệ.

"Thực tiễn này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi tư duy tiếp cận đối với thủy điện theo hướng hài hòa hơn, coi an toàn con người và hệ sinh thái là ưu tiên hàng đầu. Các quy trình vận hành hồ chứa không thể chỉ dựa vào số liệu lịch sử, mà cần được cập nhật thường xuyên theo các kịch bản khí hậu mới, có tính đến những tình huống cực đoan nhất", nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nhấn mạnh.

Các chuyên gia bàn luận về thủy điện tại tọa đàm ẢNH: HỮU TÚ

Cũng theo nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, phát triển thủy điện bền vững không chỉ là bài toán của công nghệ hay quản lý, mà còn là bài toán của trách nhiệm xã hội, của niềm tin và sự đồng thuận của cộng đồng. Đây chính là yêu cầu lớn nhất, xuyên suốt và lâu dài đặt ra đối với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp thủy điện cũng như các cơ quan truyền thông trong giai đoạn hiện nay.

Tại tọa đàm, các chuyên gia tập trung thảo luận các giải pháp giúp thủy điện chủ động ứng phó với thiên tai, đồng thời làm rõ quy trình vận hành hồ chứa, đặc biệt là công tác xả lũ.