Suốt 50 năm, ông Trần Văn Hảo (73 tuổi, Gia Lai) và gia đình mòn mỏi tìm thông tin về người anh là trung úy Trần Văn Khôi, người được cho là đã hy sinh tại đảo Sinh Tồn (Trường Sa) năm 1976.

50 năm thân nhân tìm liệt sĩ Trường Sa: Chỉ huy đầu tiên ngã xuống ở đảo Sinh Tồn

Hành trình tìm lại các đồng đội cũ đã hé lộ nhiều thông tin quan trọng, nhưng cũng làm xuất hiện một nghịch lý: tất cả nhân chứng đều nhớ người chỉ huy đảo tên Trần Văn Khôi, trong khi phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Cam Ranh lại mang tên Đỗ Văn Khôi.

50 năm không có câu trả lời

Trung úy Trần Văn Khôi tham gia cách mạng từ năm 1964, từng chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên, bị thương, ra Bắc điều trị rồi học Trường Sĩ quan Lục quân. Sau ngày đất nước thống nhất, ông công tác tại Vùng 4 Hải quân và đầu năm 1976 ra làm Chỉ huy trưởng, đảo trưởng đảo Sinh Tồn.

Những kỷ vật về Trung úy Trần Văn Khôi được gia đình cất giữ suốt 50 năm ẢNH: MAI THANH HẢI

Gia đình chỉ nhận được thư trong thời gian đầu. Đến cuối năm 1976 thì mất liên lạc. Sau khi xuất ngũ, ông Trần Văn Hảo nhiều lần ra Cam Ranh tìm anh nhưng không có thông tin chính thức.

Những người còn nhớ trung úy Trần Văn Khôi

Báo Thanh Niên tìm gặp nhiều cựu cán bộ, chiến sĩ từng công tác tại đảo Sinh Tồn năm 1976 như Lường Xuân Kính, Phạm Tiến Công, Lê Văn Tấn và Vũ Văn Hà.

Các nhân chứng đều xác nhận người Chỉ huy trưởng đảo năm đó là trung úy Trần Văn Khôi, quê Bình Định. Họ nhớ ông là người gần gũi, thương chiến sĩ và đã hy sinh vào cuối năm 1976. Do điều kiện thời tiết, đồng đội phải tổ chức mai táng ông ngay trên đảo trước khi phần mộ được quy tập về đất liền.

Một ngôi mộ, hai cái tên

Trong những lần tìm kiếm tại Cam Ranh, gia đình được dẫn đến phần mộ mang tên Đỗ Văn Khôi, cũng ghi hy sinh năm 1976 tại đảo Sinh Tồn.

Ngôi mộ liệt sĩ Đổ Văn Khôi tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cam Ranh ẢNH: VÕ HIẾU

Điều khiến gia đình băn khoăn là nhiều hồ sơ lưu trữ về liệt sĩ Đỗ Văn Khôi lại không thống nhất về năm sinh, thời điểm nhập ngũ và năm hy sinh. Trong khi đó, các cơ quan chức năng chưa tìm thấy hồ sơ của liệt sĩ Trần Văn Khôi hoặc Đỗ Văn Khôi phù hợp với những thông tin gia đình và các đồng đội cung cấp.

Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cam Ranh mùa hoa phượng vĩ ẢNH: VÕ HIẾU

Mở ra hướng xác minh bằng ADN

Ngày 2.7.2026, tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và các cơ quan liên quan lấy mẫu ADN của thân nhân ông Trần Văn Khôi, đồng thời đề nghị lấy mẫu tại phần mộ mang tên Đỗ Văn Khôi để giám định.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Gia Lai, Báo Thanh Niên và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đến P.Hoài Nhơn Bắc làm việc với ông Trần Văn Hảo (thân nhân liệt sĩ Trần Văn Khôi, hy sinh tại Trường Sa năm 1976) ẢNH: VÕ HIẾU

Tiến hành lấy mẫu tóc, móng tay của ông Hảo để giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ Trường Sa theo quy định ẢNH: VÕ HIẾU

Sau loạt bài của Báo Thanh Niên, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Bộ Công an rà soát hồ sơ, xác minh thông tin và phối hợp giám định ADN nhằm làm rõ danh tính liệt sĩ, báo cáo kết quả trước ngày 20.7.2026.