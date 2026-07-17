50 năm tin yêu Vinamilk, tuổi 50+ chọn Vinamilk Sure để sống khỏe mỗi ngày

Thông qua chuyến tham quan Nhà máy Sữa Tiên Sơn (Bắc Ninh), nhiều người tiêu dùng đồng niên 1976 với Vinamilk có dịp trực tiếp tìm hiểu quy trình và công nghệ sản xuất hiện đại của doanh nghiệp sữa quốc dân, hiểu rõ hơn về nền tảng chất lượng đã làm nên niềm tin của hàng triệu gia đình Việt với Vinamilk suốt 50 năm qua.

Bố của bà Quách Mỵ Dung (Hà Nội) làm bác sĩ ở Bệnh viện Việt Nam – Cuba, thỉnh thoảng mang về suất sữa đặc Ông Thọ. Các sản phẩm Vinamilk luôn hiện diện trong nhà bà gần 50 năm, đến giờ bà tiếp tục tin dùng Vinamilk Sure. Hơn 60 tuổi, đến nay bà đã tự túc du lịch khám phá hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ. "Để có thể vẫn bền bỉ sống vui sống khỏe với các hoạt động, niềm đam mê của mình, với tôi giữ sức khỏe thể chất và tinh thần tốt là quan trọng nhất. Đồng hành cùng tôi mỗi ngày và trong các chuyến đi vẫn luôn có sữa Vinamilk Sure để bổ sung, tăng cường dinh dưỡng và rất hợp khẩu vị", bà chia sẻ.

Những người tiêu dùng đồng niên 1976 tham quan Nhà máy Sữa Tiên Sơn ở Bắc Ninh ẢNH: VI NAM

Với bà Nguyễn Thị Phượng, bước sang tuổi 50 nếu không chủ động chăm sóc cho bản thân từ sớm thì sức khỏe có thể suy giảm nhanh hơn do những thay đổi tự nhiên của cơ thể theo tuổi tác. "Vì vậy, tôi đã dùng Vinamilk Sure mỗi ngày để bổ sung dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe bản thân", bà nói. Gia đình bà dùng nhiều loại sản phẩm Vinamilk đã mấy chục năm qua, từ khi các con còn nhỏ.

Vinamilk Sure mang đến đa dạng giải pháp dinh dưỡng

Theo bác sĩ Nguyễn Vũ Linh, Trưởng trung tâm dinh dưỡng Phòng khám Đa khoa An Khang, sau tuổi 50 là giai đoạn cơ thể có nhiều thay đổi cấu trúc và chức năng của nhiều hệ cơ quan, đáng lưu ý là về sức bền, hệ cơ, xương khớp và khả năng hấp thu, chuyển hóa dinh dưỡng. Vì vậy, việc xây dựng chế độ dinh dưỡng cân bằng kết hợp bổ sung các dưỡng chất phù hợp được xem là giải pháp quan trọng giúp mỗi người chủ động chăm sóc sức khỏe hằng ngày. Nhờ đó, người lớn tuổi có thể duy trì thể trạng tốt, sống vui khỏe. Ở giai đoạn này, dinh dưỡng không chỉ để bồi bổ mà là nền tảng duy trì chất lượng sống.

Sau tuổi 50, nhiều người lựa chọn Vinamilk Sure để bổ sung dinh dưỡng mỗi ngày, góp phần duy trì sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống ẢNH: VI NAM

Được phát triển dành cho người trưởng thành, đặc biệt là từ lứa tuổi 50, Vinamilk Sure mang đến đa dạng giải pháp dinh dưỡng, đáp ứng các nhu cầu dinh dưỡng chuyên biệt theo từng tình trạng sức khỏe. Trong đó, Sure Prevent Gold hỗ trợ bồi bổ sức khỏe, Sure Diacerna cung cấp nguồn dinh dưỡng phù hợp cho người bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường, Sure CanxiPro hỗ trợ tăng cường sức khỏe cơ xương khớp. Tại World Dairy Innovation Awards 2026, Vinamilk Sure Prevent Gold được vinh danh ở hạng mục "Sản phẩm dinh dưỡng đổi mới xuất sắc nhất theo từng lứa tuổi", ghi nhận những sản phẩm được phát triển dựa trên nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của từng giai đoạn cuộc sống.

Từ niềm tin đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ, Vinamilk Sure ngày nay tiếp tục hiện diện như một người bạn đồng hành quen thuộc, cùng người tiêu dùng tận hưởng hành trình sống khỏe và sống trọn vẹn sau tuổi 50.