50 năm truyền thống Bộ đội biên phòng Long An: Vững vàng hành trình mới

Đại tá Dương Văn Dược, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh, khẳng định hiện nay lực lượng Bộ đội biên phòng Long An đã sáp nhập thành Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh mới, nhưng bề dày truyền thống nửa thế kỷ qua vẫn luôn là nền tảng vững chắc để các cán bộ, chiến sĩ tự tin hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Từ những dấu chân lịch sử đến xây dựng an ninh biên giới Tây Nam

Đại tá Dương Văn Dược cho biết ngày 5.5.1976, lực lượng Công an nhân dân vũ trang 2 tỉnh Long An và Kiến Tường đã chính thức hợp nhất thành Công an nhân dân vũ trang tỉnh Long An - Bộ đội biên phòng tỉnh Long An.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, lực lượng đã bước vào cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt (1976 - 1979) để bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Văn Quyết (thứ 7 từ trái sang), Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và ông Lê Văn Hẳn (thứ 7 từ phải sang), Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chúc mừng kỷ niệm 50 năm Bộ đội biên phòng Long An

ẢNH: BẮC BÌNH

Để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng, nhiều cán bộ, chiến sĩ, trong đó có lực lượng Bộ đội biên phòng Long An đã để lại một phần xương máu nơi biên cương.

Bộ đội biên phòng Long An còn thực hiện xuất sắc nghĩa vụ quốc tế cao cả khi cử bộ phận chuyên gia sang giúp đỡ, tổ chức huấn luyện cho lực lượng biên phòng tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia) bảo vệ thành quả cách mạng.

Cũng theo đại tá Dương Văn Dược, suốt 50 năm qua, thấm nhuần quan điểm "Biên phòng toàn dân", lực lượng Bộ đội biên phòng Long An đã gắn bó máu thịt với nhân dân và đóng vai trò nòng cốt trong thế trận quốc phòng an ninh vùng biên giới. Hình ảnh người lính mang quân hàm xanh càng thêm in đậm trong lòng dân qua những hành động thiết thực, gần gũi như giúp dân chống lũ, đắp đường, sửa chữa trường học và xóa mù chữ. Nhờ đó, lực lượng đã củng cố vững chắc hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tá Dương Văn Dược, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh ẢNH: BẮC BÌNH

Vững tay súng trong hành trình mới

Tại buổi lễ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự che chở, đùm bọc của nhân dân, cũng như những hy sinh thầm lặng của các thế hệ đi trước và hậu phương vững chắc.

Kế thừa bản chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" và truyền thống của quê hương Long An, nay là Tây Ninh, Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh mới bước vào hành trình mới với quyết tâm cao độ. Toàn lực lượng sẽ đẩy mạnh việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu". Đặc biệt, cán bộ chiến sĩ sẽ quán triệt mạnh mẽ các phương châm hành động mới như "5 vững", "6 rõ" và tinh thần "7 dám" để đối mặt với mọi thử thách.

Hành trình mới của Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh đã mở ra với sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, xây dựng một đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và hợp tác dọc tuyến biên giới dài gần 370 km giáp Vương quốc Campuchia. Bằng bản lĩnh đã được tôi rèn qua 50 năm lịch sử, chắc chắn lực lượng Bộ đội biên phòng sẽ tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới.