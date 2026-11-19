Sự kiện không chỉ là điểm hẹn văn hóa ý nghĩa nhằm tôn vinh vẻ đẹp tiếng Việt mà còn khẳng định ngôn ngữ chính là cốt lõi duy trì, phát triển bản sắc văn hóa dân tộc.

5 năm giữ lửa tình yêu tiếng Việt và dấu ấn tại di sản nghìn năm

Trải qua 5 năm lên sóng, Vua tiếng Việt của Đài truyền hình Việt Nam đã trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc, gìn giữ sự phong phú, đa dạng và thú vị của ngôn ngữ mẹ đẻ đến đông đảo khán giả trong và ngoài nước.

Vua tiếng Việt đã trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc của khán giả ẢNH: VTV

Tâm điểm của ngày hội là cuộc thi tiếng Việt quy mô lớn với sự tham gia của 500 người chơi là các khách mời và khách tham quan thủ đô để tìm ra chủ nhân của giải thưởng trị giá 30 triệu đồng. Với sự đồng hành của MC Đức Bảo, MC Khánh Vy, chương trình còn là dịp hội ngộ và giao lưu đặc biệt giữa các thế hệ người chơi ấn tượng của Vua tiếng Việt: từ quán quân qua các mùa, những người chơi nhỏ tuổi xuất sắc, các nghệ sĩ nổi tiếng cho đến những người chơi nước ngoài dành tình yêu đặc biệt cho ngôn ngữ Việt.

Không gian trải nghiệm văn hóa đa sắc màu và bữa tiệc âm hưởng dân gian bên cạnh phần thi của 500 thí sinh đầy kịch tính, không gian ngoài trời tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám được quy hoạch thành nhiều phân khu trải nghiệm sinh động.

Người tham dự sẽ được dạo bước tại Con đường thơ tài hoa, trực tiếp thử tài ngôn ngữ tại các gian hàng trò chơi như "Cho lục đáp bát", "Điền thơ khuyết chữ", "Vòng quay vần thơ", giải câu đố dân gian và nhận về những phần quà đậm chất văn hóa Việt như quạt giấy, nón lá đề thơ, hay bộ sách kinh điển văn học Việt Nam (Thi nhân Việt Nam, Truyện Kiều, Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam).

Sự kiện Hành trình lan tỏa tình yêu tiếng Việt hứa hẹn mang đến một ngày hội ngôn ngữ giàu cảm xúc, lan tỏa ý thức trân trọng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt tới thế hệ tương lai. Chương trình sẽ được tổ chức ghi hình và phát trực tiếp (livestream) trên VTVgo từ 9 giờ ngày 20.11, phát sóng trên kênh VTV3 lúc 14 giờ 30 ngày 24.11, 22 giờ 30 ngày 28.11 và 17 giờ 15 ngày 29.11.