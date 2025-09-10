NSND Xuân Bắc thôi dẫn game show 'Vua tiếng Việt'

Nghệ sĩ Xuân Bắc gắn liền với chương trình Vua tiếng Việt suốt 4 mùa Ảnh: VTV

Mới đây, trên fanpage VTV3 với hơn 5,3 triệu người theo dõi, thuộc Đài truyền hình Việt Nam (VTV) thông báo NSND Xuân Bắc sẽ không đảm nhận vai trò MC của chương trình Vua tiếng Việt từ mùa 5.

"Suốt 4 mùa qua, MC Xuân Bắc đã để lại dấu ấn sâu đậm với lối dẫn dí dỏm, thông minh và đầy duyên dáng, góp phần làm nên thành công rực rỡ của chương trình. Mùa 5 của Vua tiếng Việt sẽ tiếp tục hành trình ấy cùng một gương mặt mới toanh ở vị trí MC. Ai sẽ là người cầm trịch, mang đến màu sắc mới mẻ cho chương trình? Câu trả lời sẽ có trong tập mở màn thứ sáu này", fanpage VTV3 thông báo.

Hiện danh tính người thay thế NSND Xuân Bắc "cầm trịch" mùa 5 vẫn được đơn vị này giữ kín. Bên dưới bài đăng, khán giả đoán nhiều cái tên như Sơn Lâm, Ngọc Huy, Tuấn Tú, Công Tố, Thành Trung, Trần Ngọc... Trong đó MC Sơn Lâm được nhắc tên nhiều nhất.

Hình ảnh mô phỏng MC Vua tiếng Việt mùa 5 được đăng tải trên fanpage VTV3 Ảnh: VTV

Chương trình Vua tiếng Việt là gameshow truyền hình do Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất. MC Xuân Bắc dẫn dắt chương trình từ mùa 1 tới mùa 4. Vua tiếng Việt không chỉ là một gameshow trí tuệ, mà còn là hành trình văn hóa giúp khán giả hiểu sâu hơn về sự giàu có, mềm mại và tinh tế của tiếng Việt - ngôn ngữ mang linh hồn dân tộc. Mỗi tập phát sóng là một câu chuyện về chữ nghĩa, về bản sắc và về niềm tự hào với di sản ngôn ngữ Việt Nam. Trải qua 4 mùa, chương trình thu hút đa dạng phân khúc người chơi từ những cháu bé 7 tuổi đến các cụ già 70 tuổi, từ mọi miền Tổ quốc, đủ mọi ngành nghề và cả mọi quốc tịch.

Ở mùa 4, người chơi Hoàng Trọng Sang - cử nhân báo chí đến từ Ninh Bình (Nam Định cũ), đã vượt qua 3 đối thủ đến từ Hà Nội và Ninh Bình, xuất sắc đăng quang ngôi vị Vua tiếng Việt với phần thưởng trị giá 320 triệu đồng tiền mặt.

