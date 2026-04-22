500 nhà cung ứng 'họp chợ' tại TP.HCM

Sáng nay 22.4, Triển lãm nguồn cung ứng quốc tế 2026 (Gobal Sourcing Fair Vietnam) khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) TP.HCM, quy tụ hơn 500 nhà cung cấp giới thiệu hơn 40.000 sản phẩm xuất khẩu thuộc các ngành hàng thời trang-phụ kiện, nhà cửa - quà tặng, điện tử - thiết bị gia dụng, bao bì - in ấn.
Theo Ban tổ chức, Triển lãm nguồn cung ứng quốc tế 2026 quy tụ các doanh nghiệp đến từ Việt Nam và nhiều thị trường trọng điểm tại châu Á như Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan, Indonesia... Bên cạnh đó, sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp trong nước và khối doanh nghiệp FDI tại Việt Nam tạo ra cơ hội giao thương, kết nối người mua - người bán, góp phần rút ngắn thời gian giao hàng và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.
Ông James Liu, CEO Global Sources, đơn vị phối hợp tổ chức chia sẻ: Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất chiến lược trong mạng lưới sản xuất châu Á - mở ra cơ hội để doanh nghiệp kết nối với các nhà cung cấp mới và xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt, bền vững và hiệu quả hơn. Với các cụm gian hàng Việt Nam và quốc tế được tuyển chọn, triển lãm mở ra nhiều cơ hội tìm nguồn hàng, đồng thời tôn vinh năng lực sản xuất đang vươn lên của Việt Nam và châu Á.
PV Thanh Niên đã ghi nhận một số hình ảnh sôi động tại sự kiện triển lãm này:
