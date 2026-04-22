500 nhà cung ứng 'họp chợ' tại TP.HCM

Theo Ban tổ chức, Triển lãm nguồn cung ứng quốc tế 2026 quy tụ các doanh nghiệp đến từ Việt Nam và nhiều thị trường trọng điểm tại châu Á như Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan, Indonesia... Bên cạnh đó, sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp trong nước và khối doanh nghiệp FDI tại Việt Nam tạo ra cơ hội giao thương, kết nối người mua - người bán, góp phần rút ngắn thời gian giao hàng và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.

Ông James Liu, CEO Global Sources, đơn vị phối hợp tổ chức chia sẻ: Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất chiến lược trong mạng lưới sản xuất châu Á - mở ra cơ hội để doanh nghiệp kết nối với các nhà cung cấp mới và xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt, bền vững và hiệu quả hơn. Với các cụm gian hàng Việt Nam và quốc tế được tuyển chọn, triển lãm mở ra nhiều cơ hội tìm nguồn hàng, đồng thời tôn vinh năng lực sản xuất đang vươn lên của Việt Nam và châu Á.

PV Thanh Niên đã ghi nhận một số hình ảnh sôi động tại sự kiện triển lãm này:

Triển lãm nguồn cung ứng quốc tế Việt Nam 2026 chào đón hơn 12.000 nhà mua hàng đến từ hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, trải rộng khắp các thị trường Đông Nam Á, Mỹ, châu Âu, Úc, và khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Khu thương mại điện tử quy tụ các nhà cung cấp giải pháp với công cụ công nghệ, nền tảng xuyên biên giới và dịch vụ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và tối ưu hoạt động kinh doanh trực tuyến ẢNH: H.C

Các nhà bán lẻ và nhà nhập khẩu, các doanh nghiệp thương mại điện tử đang tìm đến Việt Nam để lựa chọn nguồn cung ứng vì sản phẩm đa dạng, giá cả cạnh tranh ẢNH: H.C

Các doanh nghiệp tham gia triển lãm hầu hết cung cấp dịch vụ OEM/ODM, MOQ cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO, BSCI, GOTS và OEKO-TEX®. Nhờ đó, họ có khả năng phục vụ hiệu quả các thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản... ẢNH: H.C

Khu gian hàng VINASME Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu từ đồ gia dụng, trang trí nội thất đến vật liệu thân thiện môi trường và thời trang ẢNH: H.C

Các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) và Đài Bắc (Trung Quốc) tiếp tục thể hiện thế mạnh về quy mô sản xuất, giá thành cạnh tranh và năng lực OEM/ODM, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng, phụ kiện công nghệ và thiết bị nhà thông minh. Đáng chú ý, khu gian hàng Thành Đô (thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên - Trung Quốc) mang đến nhiều nhóm sản phẩm thiết thực như quần áo, sản phẩm giấy, bao bì thực phẩm và nội thất văn phòng... ẢNH: H.C

Bên cạnh bốn ngành hàng chủ lực, triển lãm tiếp tục mở rộng với các ngành hàng mới như túi xách, hành lý, thời trang trẻ em, chăm sóc cá nhân, sức khỏe và văn phòng phẩm. Sự đa dạng này mang đến những lợi thế về nguồn hàng riêng biệt, đáp ứng nhu cầu phong phú của nhà mua hàng ẢNH: H.C