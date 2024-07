50.000 đồng 'ăn hàng' xả láng ở chợ Huế

Nếu "trà chiều" của người phương Tây theo nghi thức sang trọng, cầu kỳ thì "bữa lỡ" của người Huế lại hết sức bình dân nhưng cũng rất "chất". Theo GS-BS Bùi Minh Đức - tác giả bộ Từ điển Tiếng Huế - nét văn hóa "ăn lỡ" của người Huế có từ xa xưa, có thể bắt chước từ thói quen "trà chiều" (afternoon tea) của người phương Tây.

Xưa, cứ khoảng 15 giờ, trong những con đường, xóm nhỏ lẻ ở Huế, mọi người có thể nghe tiếng rao bán của các o trên vai đôi quang gánh hoặc tay xách nách mang các loại bánh lọc, bánh nậm, bánh đúc, bèo, ướt, bánh canh, cháo bò, bún... Nay, nhiều người Huế và du khách đến Huế thích thưởng thức bữa lỡ trong các ngôi chợ dân sinh nổi tiếng như chợ Đông Ba, chợ An Cựu, nhỏ hơn có chợ Kim Long, Tây Lộc, ngoại thành có các chợ Dạ Lê, chợ An Truyền...với giá rẻ bất ngờ. Chỉ với 50.000 đồng, bạn sẽ có một bữa lỡ ngon, no và thực đơn đa dạng tới 4- 5 món Huế.

Hãy cùng chúng tôi khám phá góc bán đồ ăn bữa lỡ tại chợ Tây Lộc (đường Nguyễn Trãi, phường Tây Lộc, Thành nội Huế).

"Một hộp bún nghệ mang về "full topping" giá 10.000 đồng, 1 hộp bún trộn mít với mắm nêm giá chỉ 10.000 đồng, một hộp chả ram một chiếc 5.000 đồng... Ngồi xuống ăn thì 10.000 đồng một tô cô ơi", cô gái bán bún nghệ ngay cổng chính vào chợ Tây Lộc đon đả mời khách HOÀNG HY

Topping của tô bún nghệ có lòng, phèo non, gan, huyết... được xào thấm, cay, ăn ngon nhức nách. Đặc biệt của món này không thể thiếu nghệ tươi giã mịn và ớt bột lẫn ớt trái...

Thau bánh lọc trần nhân đậu xanh, nhân tôm được trang trí bắt mắt với màu đỏ của cà rốt, màu xanh của các loại rau thơm

Nhưng cái khách ruột thích nhất là cách người bán chăm chút từng chi tiết nhỏ cho đĩa bánh lọc. "Thiếu 1 miếng tóp mỡ bả cũng không chịu, phải bỏ đủ", một bà cụ ghé ăn bánh canh nói

Nếu khách gọi thêm chả, tô bún trộn cũng chỉ có giá đặc biệt là 15.000 đồng





Dĩa bánh lọc trần 10.000 đồng, ăn kèm những topping là tóp da heo, cà rốt thái sợi, hành phi, ngò...

Tô bún nghệ 10.000 đồng

Nồi bánh canh bột lộn nóng hổi một tô 10.000 đồng có 1 cục chả cua và cái trứng cút...

O Thái chuyên bán món bánh lọc, bánh canh bột lọc, bánh canh bột lộn tại chợ hơn 20 năm nay. O bán cả ngày, buổi sáng, bán bánh canh phía cổng sau chợ, cũng 10.000 đồng/tô, khách hàng chủ yếu tại địa phương, tiểu thương, dân lao động...

Một tô một bún nghệ, hay tô bún mít trộn chả chiên, tô bánh canh cua bột lộn, đĩa bánh lọc trần, ly chè thập cẩm... mỗi món (đựng trong tô hoặc đĩa) đều đồng giá 10.000 đồng. Không quá đông đúc ồn ào nhưng đến tầm 5 giờ chiều, thau bánh lọc của o Thái cũng vơi xuống đáy

Ram cuốn 5.000 đồng/cây

Để nồi bánh canh có màu hấp dẫn, vì ngoài màu gạch cua, người nấu còn dùng màu hạt điều để nồi bánh canh có màu đẹp, không hại

Với một bữa lỡ, địa bánh lọc như vậy là quá đủ