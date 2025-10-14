50.000 quán ăn và quán cà phê đóng cửa hàng loạt, vì sao?

Ngành ẩm thực - đồ uống (F&B) Việt Nam đang trải qua giai đoạn biến động mạnh. Theo báo cáo của iPOS.vn và Nestlé Professional, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, khoảng 50.000 cửa hàng kinh doanh ẩm thực và quán cà phê đã đóng cửa. Điều này khiến tổng số điểm bán trên cả nước còn 299.900 và giảm 7,1% so với cuối năm 2024.

Ngành F&B với làn sóng đóng cửa hàng loạt

2 thị trường lớn là Hà Nội và TP.HCM đều ghi nhận mức giảm trên 11%, phản ánh "cú hãm" đồng thời của toàn ngành F&B. Hiện tượng "mở nhanh - đóng nhanh - học nhanh" lan rộng, nhất là với các cửa hàng nhỏ, thử nghiệm mô hình chỉ trong 2 - 3 tháng rồi rút lui vì thiếu vốn và chưa tìm thấy tiềm năng thị trường.

Theo báo cáo năm 2024, ngành F&B cũng ghi nhận hơn 30.000 cửa hàng đóng cửa trong 6 tháng đầu năm; nhưng nửa cuối năm lại tăng tốc mở mới, kết thúc năm với hơn 323.000 cửa hàng.

Điều khác biệt của năm 2025 là cuộc sàng lọc diễn ra sâu hơn, tập trung vào những mô hình kém hiệu quả. Trong khi đó, nhóm dẫn dắt thị trường lại tái cấu trúc để nâng cấp trải nghiệm và vị trí thương hiệu.

Cửa hàng Dodo Pizza Vietnam thông báo đóng cửa toàn bộ chi nhánh ở TP.HCM từ ngày 26.5 ẢNH: CAO AN BIÊN

Dữ liệu khảo sát khoảng 900 chủ thương hiệu F&B và 1.000 thực khách cho thấy, gần 54% doanh nghiệp duy trì doanh thu ổn định hoặc tăng trưởng, trong khi 17,9% rơi vào khủng hoảng, doanh thu giảm trên 20% so với cùng kỳ năm trước.

Điều này phản ánh một bức tranh phân hóa rõ rệt: Nhóm có khả năng thích ứng, tối ưu mô hình và nắm bắt xu hướng vẫn giữ được đà đi lên; còn nhóm thiếu năng lực, chậm thay đổi thì dần bị loại khỏi cuộc chơi. Nếu năm 2024 là giai đoạn "hồi phục nửa vời", thì 2025 là giai đoạn sàng lọc thực sự.

"Cắt bỏ để tái sinh"

Theo khảo sát của PV Thanh Niên, trong nửa cuối tháng 5.2025, nhiều hàng quán nổi tiếng ở TP.HCM như: Hot&Cold, Bobapop..., đóng cửa một số chi nhánh.

Chuỗi pizza nổi tiếng Dodo Pizza (Nga) tuyên bố đóng cửa toàn bộ tại TP.HCM, chỉ giữ lại cửa hàng ở Đồng Xoài (Đồng Nai).

CEO Nguyễn Hòa Ngọc (Dodo Pizza) chia sẻ, thương hiệu này sẽ phát triển cửa hàng ở các đô thị đang lên như Long Khánh, Vĩnh Long... Đây là những nơi chi phí thấp, ít cạnh tranh, và có cơ hội dẫn đầu thị trường ngách.

"Thành phố lớn là nơi đáng mơ ước, nhưng cũng là nơi dễ khiến người ta mờ nhạt. Cạnh tranh khốc liệt, chi phí đội cao, và vòng lặp chiến lược hao mòn khiến đôi khi, điều can đảm nhất là dám cắt bỏ để tái sinh", ông Nguyễn Hòa Ngọc nói.

Tháng 8.2024, cửa hàng Starbucks (ở Hàn Thuyên, quận 1 cũ) đóng cửa, nhưng sau đó nhanh chóng mở mới tại các vị trí "vàng" như Trung tâm thương mại Bitexco và Diamond Plaza (phường Sài Gòn, TP.HCM), tập trung vào không gian chuẩn cao cấp thay vì phủ điểm ồ ạt.

Theo báo cáo, áp lực chi phí leo thang khiến 45,3% doanh nghiệp phải tăng giá bán trong 6 tháng đầu năm 2025. Ở TP.HCM, nhiều cửa hàng quán ăn, cà phê đồng loạt tăng giá từ 2.000 - 10.000 đồng. Như chuỗi Phúc Long cũng tăng giá lên 5.000 đồng/đồ uống.

Tương tự, PV Báo Thanh Niên ghi nhận một quán trên đường Hoàng Sa (quận 3 cũ, TP.HCM) mới đây đã tăng giá bán bún bò, bún mọc… từ 35.000 đồng lên 38.000 đồng với tô bình thường.

Chủ quán cho biết nguyên nhân tăng giá bán là do giá nguyên liệu như thịt heo, thịt bò ngày càng cao. Bà buộc phải điều chỉnh tăng thêm giá để duy trì hoạt động.

Một sức ép khác đè nặng lên các hộ kinh doanh là xuất hóa đơn điện tử và các quy định thuế mới được áp dụng gần đây.

Theo đó, người bán phải kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) cùng thuế thu nhập cá nhân nếu doanh thu từ 100 triệu đồng/năm. Nhiều chủ quán cho rằng quy định này khiến khoản lợi nhuận vốn đã ít ỏi của họ càng bị thu hẹp hơn.

Khảo sát do iPOS.vn và Nestlé Professional thực hiện tại 20 tỉnh, thành phố trên toàn quốc (chủ yếu tại Hà Nội và TP.HCM) với sự tham gia của 830 nhà hàng, cửa hàng F&B. Dữ liệu được thu thập từ ngày 1.7 - 3.8.2025 ẢNH: UYỂN NHI

Dù hàng chục nghìn quán cà phê, cửa hàng ăn uống phải đóng cửa, nhưng theo một số chuyên gia, đây lại là cơ hội để ngành tái cấu trúc, nâng chất lượng dịch vụ và hướng tới tăng trưởng ổn định, bền vững hơn trong thời gian tới.