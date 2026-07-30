5110 ngày bám trụ rừng Sác | Phim ngắn Vietnamese 2026

"5110 ngày bám trụ rừng Sác" là phim tài liệu kể về hành trình khám phá rừng Sác của Phi Hải và cuộc gặp gỡ với một cựu chiến binh từng sống và chiến đấu suốt 5.510 ngày giữa vùng rừng ngập mặn khắc nghiệt này.

Thông qua những câu chuyện, ký ức và dấu tích còn sót lại trong khu di tích, bộ phim tái hiện cuộc sống đầy gian khổ của những người lính Đoàn 10 rừng Sác – nơi thiếu thốn lương thực, nước ngọt, thuốc men, luôn đối mặt với bom đạn, bệnh tật, thú dữ và cái chết cận kề. Tuy nhiên, vượt lên trên mọi khó khăn là tinh thần kiên cường, tình đồng đội và ý chí bám trụ phi thường của những con người đã dành cả tuổi trẻ cho đất nước.

5110 ngày bám trụ rừng Sác | Phim ngắn Vietnamese 2026d

Thông qua ngôn ngữ điện ảnh kết hợp giữa tư liệu, phỏng vấn và hình ảnh hiện tại của Rừng Sác, bộ phim mong muốn mang đến một góc nhìn nhân văn về chiến tranh. Thay vì tập trung vào những chiến thắng quân sự, tác phẩm tôn vinh những chiến công thầm lặng của những người đã dám ở lại, dám sống và giữ vững niềm tin trong hoàn cảnh tưởng chừng không thể tồn tại.