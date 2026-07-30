Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
5110 ngày bám trụ rừng Sác | Phim ngắn Vietnamese 2026
Video Phim ngắn Vietnamese

5110 ngày bám trụ rừng Sác | Phim ngắn Vietnamese 2026

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
Phim ngắn '5110 ngày bám trụ rừng Sác' là tác phẩm tham dự cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2026. Cuộc thi do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Sở Du lịch TP.HCM, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM.

"5110 ngày bám trụ rừng Sác" là phim tài liệu kể về hành trình khám phá rừng Sác của Phi Hải và cuộc gặp gỡ với một cựu chiến binh từng sống và chiến đấu suốt 5.510 ngày giữa vùng rừng ngập mặn khắc nghiệt này. 

Thông qua những câu chuyện, ký ức và dấu tích còn sót lại trong khu di tích, bộ phim tái hiện cuộc sống đầy gian khổ của những người lính Đoàn 10 rừng Sác – nơi thiếu thốn lương thực, nước ngọt, thuốc men, luôn đối mặt với bom đạn, bệnh tật, thú dữ và cái chết cận kề. Tuy nhiên, vượt lên trên mọi khó khăn là tinh thần kiên cường, tình đồng đội và ý chí bám trụ phi thường của những con người đã dành cả tuổi trẻ cho đất nước.

5110 ngày bám trụ rừng Sác | Phim ngắn Vietnamese 2026d

Thông qua ngôn ngữ điện ảnh kết hợp giữa tư liệu, phỏng vấn và hình ảnh hiện tại của Rừng Sác, bộ phim mong muốn mang đến một góc nhìn nhân văn về chiến tranh. Thay vì tập trung vào những chiến thắng quân sự, tác phẩm tôn vinh những chiến công thầm lặng của những người đã dám ở lại, dám sống và giữ vững niềm tin trong hoàn cảnh tưởng chừng không thể tồn tại.

Tin liên quan

Sống mòn | Phim ngắn Vietnamese 2026

Sống mòn | Phim ngắn Vietnamese 2026

Phim ngắn 'Sống mòn' là tác phẩm tham dự cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2026. Cuộc thi do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Sở Du lịch TP.HCM, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM.

Lần hạnh ngộ sau cuối | Phim ngắn Vietnamese 2026

Khám phá thêm chủ đề

phim ngắn Rừng sác 5110 ngày bám trụ rừng sác phim ngắn vietnamese 2026

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận