Phim ngắn "Sống mòn" kể về một người đàn ông điên, len lỏi qua khắp con đường ở thành phố để tìm kiếm sự sống, anh ấy đưa miệng hứng nước rò rỉ từ những đường ống nước để uống, lục lọi từng thùng rác để tìm kiếm đồ ăn thừa.

Trong lúc lục tìm thùng rác, người đàn ông điên ấy nhìn thấy một bông hoa hồng bị gãy. Vì tò mò, anh ấy đã tiến đến nhìn thật kỹ bông hoa, sau đó quyết định hái.

Sống mòn | Phim ngắn Vietnamese 2026

Người đàn ông mang theo bông hoa đi khắp các con đường. Trong trí tưởng tượng, bông hoa hóa thành một cô gái xinh đẹp, cùng người đàn ông đi đến những nơi đẹp đẽ và tấp nập nhất thành phố.

Dần dần, "cô gái" không còn sức sống và héo dần đi, cô ngã gục xuống đường, người đàn ông điên vẫn chưa cảm nhận được sự mất dần ý thức của cô gái, anh ấy đến nằm kế bên cô gái trên mặt đường, dùng tay lay cô gái nhưng không có sự phản hồi nào, lúc đó anh ấy mới bắt đầu lo sợ và tìm sự giúp đỡ.

Những người xung quanh chỉ thấy được một người điên đang hoảng loạn, họ không thể thấy được đau khổ trong tâm trí của người điên này. Sau khi đi khắp nơi nhưng chỉ bị xua đuổi, người đàn ông tự tìm cách để cứu "cô gái" bằng việc tưới nước, rồi chôn bông hoa xuống đất.

Cuối cùng, người đàn ông nằm trên bãi cỏ xanh, nơi anh ta vừa chôn "cô gái" trong tâm trí của mình, một bãi cỏ xanh mướt còn đọng lại những giọt mưa rào thoáng qua...