Phim ngắn "Biển" xoay quanh mâu thuẫn giữa hai cha con tại một làng chài đang cạn kiệt. Vì áp lực kiếm tiền chữa bệnh cho cha, Dương bất chấp đánh bắt tận diệt, thậm chí bắt cả loài cá mó.

BIỂN | Phim ngắn Vietnamese 2026

Ông Hải - một người luôn tôn trọng, yêu quý biển cả - phẫn nộ trước hành động của con và kiên quyết không bỏ làng lên thành phố theo ý Dương. Đỉnh điểm là khi Dương cố ra khơi kéo mẻ lưới cuối, nhưng chỉ thu về rác thải và một con cá mó chết. Nhớ lại lời cha dạy về vai trò của cá mó với việc giữ rạn san hô, Dương mới bừng tỉnh.

Phim khép lại bằng cảnh Dương chôn cất xác cá cùng mảnh san hô như lời tạ lỗi. Hai cha con tạm rời đi chữa bệnh, giữ lời hứa sẽ quay về khi người cha khoẻ lại để cùng nhau tiếp tục ra khơi.