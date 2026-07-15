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Biển | Phim ngắn Vietnamese 2026
Video Phim ngắn Vietnamese

Biển | Phim ngắn Vietnamese 2026

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
Phim ngắn 'Biển' là tác phẩm tham dự cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2026. Cuộc thi do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Sở Du lịch TP.HCM, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM.

Phim ngắn "Biển" xoay quanh mâu thuẫn giữa hai cha con tại một làng chài đang cạn kiệt. Vì áp lực kiếm tiền chữa bệnh cho cha, Dương bất chấp đánh bắt tận diệt, thậm chí bắt cả loài cá mó. 

BIỂN | Phim ngắn Vietnamese 2026

Ông Hải - một người luôn tôn trọng, yêu quý biển cả - phẫn nộ trước hành động của con và kiên quyết không bỏ làng lên thành phố theo ý Dương. Đỉnh điểm là khi Dương cố ra khơi kéo mẻ lưới cuối, nhưng chỉ thu về rác thải và một con cá mó chết. Nhớ lại lời cha dạy về vai trò của cá mó với việc giữ rạn san hô, Dương mới bừng tỉnh. 

Phim khép lại bằng cảnh Dương chôn cất xác cá cùng mảnh san hô như lời tạ lỗi. Hai cha con tạm rời đi chữa bệnh, giữ lời hứa sẽ quay về khi người cha khoẻ lại để cùng nhau tiếp tục ra khơi. 

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Khung hình trống | Phim ngắn Vietnamese 2026

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