Phim ngắn "Khung hình trống" kể về hành trình thực hiện bài tập cuối khóa của Hạ – một sinh viên ngành quay phim, với sự trợ giúp từ An, người bạn trai dịu dàng, luôn chiều chuộng cô. Suốt cả ngày, hai người cùng nhau quay các phân cảnh cãi nhau, ăn cơm, và thực hiện cảnh quay cuối cùng về chủ đề "chia tay". Hạ thậm chí còn chuẩn bị bánh kem để chúc mừng sinh nhật An ngay tại phòng trọ.

Khung hình trống | Phim ngắn Vietnamese 2026

Bước ngoặt xảy ra khi Hạ nhận được cuộc điện thoại từ anh trai của An. Sự thật tàn khốc được phơi bày: An đã qua đời vì một tai nạn giao thông nghiêm trọng từ 49 ngày trước.

Vì cú sốc quá lớn, tâm trí Hạ đã tự thêu dệt nên ảo ảnh rằng An vẫn còn sống và đồng hành cùng cô. Khi Hạ bàng hoàng kiểm tra lại dữ liệu trong chiếc máy quay (Handycam), màn hình hiển thị sự thật cay đắng: tất cả các phân cảnh (từ tranh cãi, ăn cơm, chụp ảnh đôi cho đến hát chúc mừng sinh nhật) đều chỉ có một mình Hạ đơn độc tương tác với khoảng không vô hình. Bộ phim khép lại với tiếng khóc xé lòng của Hạ trong căn phòng tối, khi chiếc máy ảnh hết pin và vụt tắt, buộc cô phải đối diện với thực tại nghiệt ngã.