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Mùi cơm chín | Phim ngắn Vietnamese 2026
Video Phim ngắn Vietnamese

Mùi cơm chín | Phim ngắn Vietnamese 2026

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
Phim ngắn 'Mùi cơm chín' là tác phẩm tham dự cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2026. Cuộc thi do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Sở Du lịch TP.HCM, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM.

Trong phim ngắn Mùi cơm chín, My (một nữ sinh 17 tuổi) bàng hoàng khi phát hiện mình mang thai ngoài ý muốn. Cô vô tình tìm đến Đào (một phụ nữ trung niên làm mẹ từ sớm), nay trở thành người môi giới phá thai "chui", để giả mạo giấy tờ và vượt qua thủ tục tại bệnh viện. Với Đào, đây vừa là kế sinh nhai, vừa là cách "giúp đỡ" các cô gái trẻ không lặp lại sai lầm của bà. 

Mùi cơm chín | Phim ngắn Vietnamese 2026

Trong khi chờ đến lượt, My bị ám ảnh bởi tiếng loa phát thanh gọi tên mình và những bức hình trẻ em dán trên tường bệnh viện. Sự day dứt ấy càng lớn hơn khi ở nhà, người mẹ vô tình trách móc chuyện con gái hàng xóm mang thai không chồng, khiến My cảm thấy bị dồn ép vào ngõ cụt. 

Giằng xé giữa áp lực từ Đào, nỗi sợ hãi, và tình cảm còn non nớt, My bắt đầu nghi ngờ lựa chọn của mình. Cuối cùng, My quyết định bỏ trốn khỏi bệnh viện, bật khóc và thú nhận sự thật với mẹ vào ngày sinh nhật của mình. Người mẹ tuy rất bàng hoàng nhưng thay vì trách mắng, bà ôm con vào lòng. Cuối cùng tại bữa cơm sáng, khi trên tivi đưa tin về cô Đào bị bắt, người mẹ đã chấp nhận đứa con trong bụng của My bằng tình mẫu tử. 

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