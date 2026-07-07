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Sinh ra lần thứ hai | Phim ngắn Vietnamese 2026
Video Phim ngắn Vietnamese

Sinh ra lần thứ hai | Phim ngắn Vietnamese 2026

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
Phim ngắn 'Sinh ra lần thứ hai' là tác phẩm tham dự cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2026. Cuộc thi do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Sở Du lịch TP.HCM, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM.

Phim ngắn "Sinh ra lần thứ hai" theo chân Tương Văn Thành, một người đàn ông dân tộc Dao sinh ra trong nghèo khó ở vùng núi phía bắc. Cuộc đời ông được thay đổi bởi lễ Cấp Sắc, một nghi lễ trưởng thành thiêng liêng, nơi ông nhận tên Dao và mười hai lời răn dạy của tổ tiên. Không còn chỉ là một cá nhân, ông Thành trở thành người bảo vệ linh hồn của cộng đồng mình, định hướng con đường giữa niềm tự hào và trách nhiệm. 

Qua ánh lửa bập bùng của nghi lễ, phim khắc họa một người đàn ông đang học cách sống xứng đáng với cái tên mà mình được ban tặng.

Sinh ra lần thứ hai | Phim ngắn Vietnamese 2026

Cinetour Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 đến TP.HCM- Ảnh 2.

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