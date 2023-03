52 lá bài giúp binh sĩ Ukraine phân biệt vũ khí NATO?

Với hàng tỉ USD vũ khí, phương Tây đã và đang cố mang lại cho Ukraine ưu thế trong cuộc chiến với Nga, nhưng dàn vũ khí dày đặc đến chóng mặt trên chiến trường có thể khiến binh sĩ Ukraine khó phân biệt được của đồng minh và đối thủ, theo tờ The New York Times ngày 28.3.

Do đó, Lục quân Mỹ đã nghĩ ra một công cụ huấn luyện mới dường như được thiết kế phần nào giúp Ukraine cho cuộc xung đột đang diễn ra: một bộ bài có hình ảnh của 52 loại vũ khí khác nhau do NATO sản xuất, gồm xe tăng, xe bọc thép chở quân, xe tải, pháo và các hệ thống vũ khí khác, cùng với hai lá joker.

Giúp "xác định thiết bị của đối phương"

Ý tưởng trên nhằm giúp các binh sĩ nhanh chóng "xác định thiết bị của đối phương và phân biệt thiết bị của lực lượng thân hữu", theo The New York Times dẫn lời Thiếu tá Andrew Harshbarger, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Học thuyết và Huấn luyện thuộc Lục quân Mỹ.

Lầu Năm Góc đã từng phát hành các bộ bài tương tự trong quá khứ để giúp các lực lượng làm quen với những yếu tố chiến tranh thông qua chơi bài. Mỗi lá bài có hình ảnh của một hệ thống vũ khí, cùng với tên, nơi sản xuất, nơi được xuất khẩu đến và vũ khí chính của hệ thống đó.

Một số lá bài trong bộ bài mới mà Lầu Năm Góc định phát hành trong tháng tới Chụp màn hình The New York Times

Trong một tuyên bố, Thiếu tá Harshbarger không nói cụ thể các lá bài mới nhằm mục đích hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Tuy nhiên, ông nói rằng những lá bài đó có thể được sử dụng trong các quân chủng, và ở tất cả các cấp trong hệ thống chỉ huy, và tập trung vào "các thiết bị của NATO phổ biến ở các quốc gia không thuộc NATO".



Trong hơn một năm qua, các quốc gia NATO và đồng minh cam kết cung cấp viện trợ quân sự và vũ khí cho Ukraine, với tổng trị giá ước tính 68 tỉ USD, phần lớn trong số đó đến từ Mỹ. Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, Ukraine đã trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 3 thế giới, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (Thụy Điển).

Nhiều hệ thống vũ khí được mô tả trong bộ bài mới đã được gửi tới Ukraine vào năm ngoái hoặc đang được sử dụng để huấn luyện binh sĩ Ukraine. Không có hệ thống phân cấp rõ ràng về tầm quan trọng của các vũ khí trong bộ bài.



The New York Times chỉ ra hệ thống pháo phòng không tự hành Gepard, do Đức sản xuất và Berlin đã gửi ít nhất 36 hệ thống cho Ukraine, là 7 bích. Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) M142, do Mỹ sản xuất và đã giúp Ukraine giành lại quyền kiểm soát một số khu vực vào mùa hè năm ngoái, là 6 chuồn, còn lựu pháo Caesar của Pháp là 2 cơ.

Hầu hết các lá bài hình trong bộ bài mới có các hệ thống vũ khí của Mỹ: xe chiến đấu Bradley (đầm cơ); xe tăng M1 Abrams (già chuồn); và xe bọc thép chở quân M113 (át bích). Một trong hai lá joker là tên lửa vác vai Stinger do Mỹ, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

Vô tình hé lộ quốc gia muốn che giấu thông tin?

Tuy nhiên, một số lá bài có thể vô tình hé lộ những quốc gia vốn đã cố gắng che giấu thông tin về vũ khí mà họ đang gửi cho Ukraine.

Chẳng hạn, lá bồi cơ có hình một chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk do Mỹ sản xuất. Một chiếc trực thăng loại này gần đây được tiết lộ là thuộc sở hữu của các cơ quan tình báo quân đội Ukraine, theo The New York Times. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã không tiết lộ rằng Washington sẽ gửi trực thăng Black Hawk tham chiến.

Tương tự, Pháp được cho là vẫn chưa quyết định có gửi xe tăng chiến đấu chủ lực Leclerc tới Ukraine hay không. Leclerc là 8 cơ trong bộ bài mới.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Leclerc của Pháp AFP

Bộ bài mới sẽ được in trong tháng tới và sẽ được cung cấp cho các binh sĩ Mỹ, NATO và Ukraine, theo The New York Times dẫn lời một số quan chức không nêu tên. Người Ukraine có thể sẽ cần bộ bài mới này nhất khi họ phải vượt qua sự không chắc chắn trong nhận thức tình huống trong xung đột với Nga, và phải phân biệt trong số quá nhiều hệ thống vũ khí nước ngoài.

Những lá bài mới cũng có thể giúp ích cho những binh sĩ Mỹ và NATO chịu trách nhiệm nhận vũ khí từ khắp nơi trên thế giới và vận chuyển chúng đến Ukraine.

Ông Christopher Skaluba, cựu quan chức cấp cao về chiến lược và phát triển lực lượng của Lầu Năm Góc, cho hay ông biết trước đây không có bộ bài nào chỉ mô tả vũ khí của NATO, và bộ bài mới có thể hữu ích đối với không chỉ các binh sĩ ở tiền tuyến và trong những trung tâm hậu cần, mà còn giới quan chức ở các nước phương Tây quyết định gửi hệ thống nào tới Ukraine, theo The New York Times.