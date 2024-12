52 người chết vì TNGT trong ngày đầu của '10 ngày nguy hiểm' dịp năm mới ở Thái Lan

Số người thương vong nói trên được ghi nhận trong 322 vụ tai nạn giao thông (TNGT) trên toàn quốc vào ngày 27.12, theo Bangkok Post dẫn báo cáo từ Trung tâm chỉ đạo an toàn giao thông thuộc Cục phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai của Thái Lan.

Hiện trường một vụ tai nạn tại Thái Lan Ảnh: Reuters

Năm nay, giới chức Thái Lan đã kéo dài chiến dịch an toàn giao thông năm mới lên 10 ngày, từ 7 ngày trong những năm trước, vì họ muốn nâng cao nhận thức của công chúng và thúc đẩy việc lái xe có trách nhiệm hơn. Chiến dịch này diễn ra từ ngày 27.12.2024 đến ngày 5.1.2025.

Tốc độ là nguyên nhân chính, chiếm 39,4% số vụ tai nạn được ghi nhận hôm 27.12, tiếp theo là cắt ngang trước các phương tiện khác với 20,5%.

Như các năm trước, hầu hết các phương tiện liên quan đến tai nạn là xe máy, với 85,2%, theo Bangkok Post.

Số vụ tai nạn cao nhất, chiếm 47,8%, xảy ra trên các tuyến đường của Cục Đường bộ và 28% trên các tuyến đường làng. Thời gian cao điểm xảy ra tai nạn là từ 18 đến 19 giờ. Những người trong độ tuổi từ 50 đến 59 chiếm số lượng thương tích hoặc tử vong cao nhất theo nhóm tuổi.

Cách đây khoảng một năm, tổng cộng 284 người đã thiệt mạng và 2.307 người bị thương trong 2.288 vụ TNGT trong "7 ngày nguy hiểm" của kỳ nghỉ năm mới, theo Bangkok Post.

Đường bộ Thái Lan từ lâu đã bị xếp hạng là một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới, theo Bangkok Post.

Theo dữ liệu mới nhất do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thu thập đến năm 2021, Thái Lan đứng thứ 16 trong số 175 quốc gia về số người tử vong do TNGT trên 100.000 dân, ở mức 25,4. Cũng trong năm 2021, WHO ghi nhận 18.218 ca tử vong do TNGT đường bộ tại Thái Lan, trung bình 50 ca/ngày, theo Bangkok Post.