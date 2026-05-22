54 lô thực phẩm chức năng giả 'bổ gan, bổ phế'

Công an tỉnh Phú Thọ mới đây phát đi thông báo tìm người mua thực phẩm chức năng giả để phục vụ điều tra vụ án.

Công an thu giữ số lượng lớn các loại thực phẩm chức năng được Công ty Santex sản xuất và tiêu thụ trái phép ra thị trường ẢNH: CACC

Cơ quan này cho biết đang điều tra 2 vụ án hình sự "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Để phục vụ điều tra, công an đề nghị các cá nhân, tổ chức từng mua, sử dụng các sản phẩm đã bị thu giữ khẩn trương phối hợp cung cấp thông tin, giao nộp sản phẩm chưa sử dụng. Địa chỉ liên hệ: Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ, số 216 đường Trần Phú, P.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; điều tra viên Lại Ngọc Tú, số điện thoại 0886.090.886.

Theo danh mục được công bố, có 54 lô hàng thuộc 39 loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe được xác định là hàng giả.

Các sản phẩm này do Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt, Công ty TNHH công nghệ sinh học Medipharm và Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group chịu trách nhiệm.

Đơn vị sản xuất là Công ty CP dược phẩm Santex, Công ty CP dược phẩm Bika Pharma, Công ty CP dược phẩm công nghệ cao Beatexpharm, Công ty TNHH dược phẩm Fusi và Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Liên.

Chi tiết danh mục 54 lô hàng thuộc 39 loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả:

Trước đó, hồi tháng 8.2025, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Dương Hưng Thịnh (52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH dược phẩm Fusi) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 11.2020 - 6.2025, Công ty Fusi ký hợp đồng sản xuất 37 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group, trong đó 14 sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.

Ngoài ra, công ty này còn ký hợp đồng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho nhiều đơn vị khác với tổng giá trị hàng xuất bản 137 tỉ đồng.

Trong một vụ án khác, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 6 bị can, gồm Lê Văn Hiếu (Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Santex) và Đỗ Văn Cường (Giám đốc Công ty TNHH thảo dược ROPTHAR Việt).

Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ số lượng hàng giả là hơn 11 triệu viên thực phẩm chức năng các loại và gần 77.000 lít dung dịch dạng nước.

Từ năm 2018 đến khi bị phát hiện, Hiếu và Cường cùng các đối tượng liên quan đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ hàng chục triệu sản phẩm là thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu hàng giả, thu lời bất chính hàng nghìn tỉ đồng.