Thời sự Pháp luật

'Ông trùm' thực phẩm chức năng giả rửa tiền hơn 12 tỉ đồng

Tuyến Phan
11/05/2026 12:04 GMT+7

Sau khi thu lời bất chính từ thực phẩm chức năng giả, Giám đốc Công ty Herbitech chỉ đạo rửa tiền bằng cách thanh toán tiền thuê đất để đầu tư nhà máy.

Viện KSND tối cao mới đây truy tố bị can Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty Herbitech) và vợ là Trần Thị Huệ cùng 17 người khác trong vụ án "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "rửa tiền".

Trong đó, bị can Khiêm bị truy tố cả 3 tội danh. Bị can Trần Thị Huệ bị truy tố 2 tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". 

Bị can Phạm Vũ Khiêm tại cơ quan điều tra

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Thực phẩm chức năng giả được sản xuất thế nào?

Công ty Herbitech có trụ sở tại P.Nhân Chính (Hà Nội), hoạt động trong lĩnh vực gia công, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe với nhà máy đặt tại H.Sóc Sơn cũ.

Bị can Phạm Vũ Khiêm là người trực tiếp quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời giao cho vợ là Trần Thị Huệ tham gia điều hành các mảng kinh doanh, nghiên cứu phát triển và sản xuất.

Bề ngoài, quy trình sản xuất của Herbitech được tổ chức khép kín, từ nghiên cứu công thức, thử nghiệm, đăng ký công bố sản phẩm đến sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, đằng sau lại là hàng loạt thủ đoạn nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Viện kiểm sát cáo buộc ông Khiêm chỉ đạo nhân viên thay đổi công thức sản xuất so với hồ sơ công bố sản phẩm. Nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị cắt giảm, thay thế hoặc giảm hàm lượng hoạt chất chính. Song, hồ sơ công bố vẫn được công ty giữ nguyên để hợp thức hóa.

Kết quả điều tra xác định, Công ty Herbitech đã sản xuất 67 loại sản phẩm giả với tổng số hơn 12,9 triệu đơn vị sản phẩm gồm lọ, chai, hộp và gói. 

Số hàng giả trên được công ty bán cho 35 khách hàng với tổng giá trị hơn 10 tỉ đồng, thu lời bất chính gần 1,4 tỉ đồng. 

Để đối phó cơ quan chức năng, công ty còn lập song song hai hệ thống hồ sơ sản xuất. Một bộ phản ánh công thức thực tế đã bị thay đổi, bộ còn lại thể hiện đúng hồ sơ công bố nhằm che giấu vi phạm khi thanh tra, kiểm tra.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2018 - 2024, Công ty Herbitech có tổng doanh thu bán hàng thực tế hơn 335 tỉ đồng, nhưng chỉ kê khai hơn 145 tỉ đồng, bỏ ngoài sổ sách hơn 190 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 53 tỉ đồng (sau khi trừ phần doanh thu hàng giả).

Chiêu rửa tiền thông qua thuê đất

Như đã đề cập, thông qua việc lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, Công ty Herbitech để ngoài sổ sách, không kê khai với cơ quan thuế hơn 190 tỉ đồng doanh thu bán hàng thực tế.

Dù hoạt động kinh doanh thực tế có lãi, bị can Phạm Vũ Khiêm vẫn chỉ đạo bộ phận kế toán kê khai doanh nghiệp thua lỗ trong nhiều năm liên tiếp. Riêng năm 2018 ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 398 triệu đồng.

Cơ quan truy tố xác định tổng lợi nhuận lũy kế của công ty là hơn 54,4 tỉ đồng, có nguồn gốc từ việc che giấu doanh thu và hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.

Để hợp thức nguồn tiền, ông Khiêm chỉ đạo vợ thành lập Công ty CP dược phẩm Herbitech. Doanh nghiệp này sau đó ký hợp đồng thuê gần 5.000 m2 đất tại tỉnh Phú Thọ nhằm xây dựng nhà máy.

Thực hiện theo thỏa thuận, Công ty CP dược phẩm Herbitech đã thanh toán cho đối tác hơn 12,6 tỉ đồng. Trong số này, hơn 12,3 tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và che giấu doanh thu.

Quá trình điều tra, ông Khiêm thừa nhận hành vi phạm tội cũng như nguồn gốc số tiền sử dụng để đầu tư nhà máy.

Đến nay, các bị can trong vụ án đã nộp tổng số hơn 8 tỉ đồng và vợ chồng bị can Khiêm còn bị kê biên 2 căn chung cư tại Hà Nội.

'Công xưởng' sản xuất thực phẩm chức năng giả, thu lời ngàn tỉ

Triệt phá 'công xưởng' sản xuất hàng cấm, công an phát hiện gần 12 triệu viên thực phẩm chức năng giả các loại. Cơ sở này đã gia công cho hơn 200 công ty dược phẩm, thu lời cả ngàn tỉ đồng.

