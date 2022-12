58 trường tham dự giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

Dù BTC gồm Báo Thanh Niên và VFF đã đưa ra mốc thời gian đăng ký cuối cùng trong thông báo và mong muốn số lượng ban đầu là 32 đội, nhưng sau đó trước tình hình các trường dồn dập gửi đăng ký về nên BTC đã đồng ý nới rộng lên đến hơn 40 đội cũng như lùi hạn đăng ký đến ngày 16.12 rồi 20.12. Dẫu vậy, đến chiều qua vẫn còn trường gửi thông báo và đơn tham gia giải về BTC. Lý do các trường đưa ra là do nhận hồ sơ qua đường công văn muộn và cũng do tập trung để thi học kỳ 1 nên giờ mới có thể đăng ký chính thức.

Vì là giải lần đầu và cũng không muốn hạn chế sự nhiệt tình của các đội, BTC chấp thuận lần cuối cùng cho số trường được bổ sung đến hôm nay 23.12 sẽ là ngày chốt sổ. Hiện đã có 58 trường chính thức gửi đơn tham dự gồm: ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Hàng hải, ĐH Thủy lợi, ĐH TDTT Bắc Ninh, ĐH Công đoàn, ĐH Đại Nam, ĐH Mỹ thuật VN, Học viện Nông nghiệp VN, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (phía bắc), ĐH Sư phạm kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng, ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng, Khoa Y Dược - ĐH Đà Nẵng, ĐH Đông Á, ĐH Duy Tân, ĐH Huế, ĐH Khoa học - ĐH Huế, ĐH Kinh tế - ĐH Huế, ĐH Công nghệ và Thông tin truyền thông Việt - Hàn, CĐ FPT Polytechnic, CĐ Phương Đông, CĐ Công thương miền Trung, CĐ Du lịch Đà Nẵng, ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng (khu vực Huế - Đà Nẵng), ĐH Trà Vinh, ĐH An Giang, ĐH Cần Thơ, ĐH FPT Cần Thơ, CĐ Kinh tế kỹ thuật Cần Thơ (Tây Nam bộ), ĐH Đà Lạt, ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột, CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang, CĐ Công thương miền Trung, CĐ Du lịch Nha Trang (nam Trung bộ và Tây nguyên), ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, ĐH Nông Lâm, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Kinh tế tài chính TP.HCM, ĐH Ngân hàng, ĐH TDTT TP.HCM, ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, ĐH Quốc tế Sài Gòn, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Văn Lang, ĐH Văn Hiến, ĐH Hùng Vương, ĐH Văn hóa, ĐH Mở TP.HCM, ĐH Tài chính Marketing, ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Công nghệ TP.HCM (Hutech), ĐH Hoa sen, CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, CĐ Nova, CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM, CĐ Viễn Đông, Học viện Hàng không VN.





Hiện VFF và BTC đang thẩm định và rà soát các sân bãi để tiến hành thi đấu vòng loại ở 5 khu vực và chuẩn bị công bố điều lệ giải. Các trường tham dự sẽ phải hội đủ điều kiện về tư cách cầu thủ quy định trong điều lệ (phải là sinh viên hệ chính quy tập trung dài hạn, không được là sinh viên chuyên sâu bóng đá, không được đăng ký thi đấu cho các đội bóng chuyên nghiệp năm 2022, 2023), phải có cam kết về phòng chống tiêu cực và phải ký quỹ tham dự giải 10 triệu đồng/đội, sau đó BTC sẽ hoàn trả sau khi tham gia tranh tài. Điều lệ chính thức sẽ có vào đầu tuần sau.