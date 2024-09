59 người chết và mất tích do bão số 3

Theo cáo cáo nhanh của Cục Phòng chống đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PT-NT), từ ngày 7 - 9.9, bão số 3 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại về người và của.



Nước lũ ngập tới nóc nhà dân ở Yên Bái sau bão số 3 ẢNH: BÁO YÊN BÁI

Cụ thể, đã có 59 người chết mất tích, trong đó do bão 9 người; sạt lở đất, lũ quét 44 người; do lũ cuốn 6 người. Cụ thể: Quảng Ninh có 6 người chết (do bão 5 người; lũ cuốn 1 người). Hải Phòng có 2 người chết do bão; Hải Dương 1 người chết do bão; Hà Nội 1 người chết do bão; Hòa Bình 4 người chết do sạt lở đất; Yên Bái 3 người chết do sạt lở đất; Lạng Sơn 2 người chết (do lũ 1 người, do sạt lở đất 1 người).

Bắc Giang 1 người mất tích do lũ cuốn; Tuyên Quang 2 người mất tích do lũ cuốn; Lào Cai 14 người chết (do sạt lở 13 người, lũ quét 1 người), 1 người mất tích do sạt lở đất; Cao Bằng 1 người chết; 20 người mất tích do sạt lở đất. Hà Giang 1 người chết do lũ cuốn.

Sạt lở tại Cao Bằng, xe khách bị cuốn xuống sông, chưa xác định người mất tích

Ngoài ra, theo thông tin của Cục Phòng chống đê điều và phòng, chống thiên tai, hiện còn 1 xe khách, 1 xe con bị trôi và 1 số người đi phượt bị lũ cuốn trôi nhưng chưa tiếp cận, xác định cụ thể.

Đặc biệt lúc 10 giờ sáng nay đã xảy ra sự cố sập nhịp cầu Phong Châu qua sông Thao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, theo thông tin ban đầu có một số phương tiện giao thông và người bị rơi xuống sông.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày tới (nhất là ngày 9 - 10.9), khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ sẽ tiếp tục có mưa lớn với lượng mưa 100 - 200 mm, có nơi trên 350 mm nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ lớn, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ngập lụt cục bộ tại các vùng thấp trũng.

Trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục sự cố sập nhịp cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ và ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc bộ.

Công điện gửi Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh: Lào Cai, Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, NN-PT-NT, TN-MT, GT-VT, Công thương, LĐ-TB-XH, TT-TT.

Tại công điện này, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh nêu trên tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ngập lụt theo thẩm quyền. Trong đó, tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất, mưa lũ, sập cầu; tìm kiếm người mất tích; cứu chữa người bị thương; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình người bị nạn, bảo đảm đời sống cho người dân theo quy định.

Rà soát kỹ, chủ động sơ tán, di dời dân cư khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; kiểm soát chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông, nhất là tại ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không để người dân qua lại nếu không bảo đảm an toàn; đồng thời chỉ đạo rà soát, kịp thời phát hiện, tránh xảy ra các sự cố bất ngờ đối với các công trình cơ sở hạ tầng, nhất là các cầu giao thông, hồ đập, đê điều trên địa bàn.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình người bị nạn, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của nhân dân vùng bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ.