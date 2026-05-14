59.000 năm trước, người Neanderthal đã biết trị sâu răng?

Chiếc răng hàm dưới được tìm thấy ở Siberia có lỗ khoan sâu dường như là bằng chứng sớm nhất được biết về việc điều trị nha khoa, theo tờ The Guardian ngày 13.5.

Ảnh chụp nhiều góc độ chiếc răng của người Neanderthal được tìm thấy trong hang Chagyrskaya tại Siberia ẢNH: REUTERS

Chiếc răng hàm được khai quật trong một hang động ở miền nam Siberia, có một lỗ khoan sâu dường như được tạo ra bằng một dụng cụ đá sắc nhọn và mỏng. Lỗ khoan được cho là được tạo ra khi chủ nhân chiếc răng còn sống.

Các cạnh được làm nhẵn của lỗ khoan, cùng với các vết mòn bên trong, cho thấy cá thể này đã sống sót và tiếp tục nhai bằng chiếc răng đó trong một thời gian sau khi thực hiện thủ thuật. Chiếc răng, được định tuổi khoảng 59.000 năm, được tìm thấy ở Chagyrskaya, nơi đã khai quật di hài của người Neanderthal và hàng ngàn công cụ đá. Chiếc răng hàm dưới có một lỗ khoan sâu ở trung tâm răng, xuyên vào khoang tủy. Ảnh chụp X-quang kính hiển vi cho thấy những thay đổi về khoáng hóa, chỉ ra tình trạng sâu răng nghiêm trọng.

Các nhà khảo cổ học cho biết phát hiện này cung cấp những hiểu biết đáng chú ý về hành vi tiến bộ của người Neanderthal và có thể là tính cách kiên cường của họ, bởi việc điều trị tủy răng thường gây đau ngay cả đối với con người hiện đại.

Hình ảnh tái tạo khuôn mặt của một người Neanderthal được tìm thấy tại Hà Lan ẢNH: AFP

Tiến sĩ Kseniya Kolobova, nhà khảo cổ học tại chi nhánh Siberia của Viện Hàn lâm Khoa học Nga ở Novosibirsk, cho biết: "Phát hiện này củng cố quan điểm ngày càng được ủng hộ rằng người Neanderthal không phải là những người anh em họ thô kệch, kém cỏi theo những định kiến lỗi thời, mà là một quần thể người tinh vi với khả năng nhận thức và văn hóa phức tạp. [Nó] bổ sung một chiều hoàn toàn mới - điều trị y tế xâm lấn - vào danh sách ngày càng dài các hành vi tiến bộ của người Neanderthal".

Đây là lần đầu tiên khoan răng được phát hiện ngoài loài Homo sapiens và là ví dụ cổ xưa nhất về hành vi này, sớm hơn các bằng chứng trước đó đến 40.000 năm.