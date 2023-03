6 biện pháp giúp phụ huynh không sập bẫy lừa 'có con đang cấp cứu'

Tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ

Công an TP.HCM khuyến cáo, khi nhận thông tin về việc con, cháu mình bị tai nạn, người dân cần bình tĩnh, liên hệ cơ quan liên quan, trường học để kiểm chứng thông tin.

Trường hợp không có căn cứ rõ ràng (thông báo thu viện phí của cơ sở khám, chữa bệnh), người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng để phòng ngừa việc bị đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.HCM cũng lưu ý, khi bị đối tượng lừa đảo hoặc phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ trực ban Công an TP.HCM qua số điện thoại 069.3187.344; trực ban Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM qua số điện thoại 069.3187.200 để cung cấp thông tin, phối hợp công an nhanh chóng điều tra, xử lý.