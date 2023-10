6 con cá sấu xổng chuồng bơi vào hồ nước công viên ở Kiên Giang

Trưa 13.10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang thông tin về vụ cá sấu xổng chuồng tại Công viên văn hóa An Hòa, TP.Rạch Giá, Kiên Giang. Lực lượng chức năng đã xác định có tổng cộng 6 con cá sấu xổng chuồng, bơi vào hồ nước của công viên nhưng hiện chưa xác định được vị trí trú ngụ của 6 con cá sấu này.



Trước đó, ngày 9.10, ngay khi tiếp nhận tin báo cá sấu xổng chuồng, UBND TP. Rạch Giá đã có báo cáo khẩn đến các cơ quan liên quan nhờ hỗ trợ xử lý. Sau đó đã bắt được 2 con xổng chuồng.

Ban đầu xác định còn 2 con cá sấu xổng chuồng, tuy nhiên, qua kiểm tra thấy trong tổng số 44 con cá sấu nuôi tại Công viên Văn hóa An Hòa hiện chỉ còn 38 con, tức có 6 con cá sấu xổng chuồng. Đây đều là những cá sấu đã được nuôi nhốt khoảng 10 năm nay tại chuồng nuôi ở Công viên văn hóa An Hòa, TP.Rạch Giá.

Có 6 con cá sấu xổng chuồng bơi vào hồ nước ở Công viên văn hóa An Hòa, TP.Rạch Giá P.X

Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng đã đề nghị Giám đốc Công viên văn hóa An Hòa tạm ngưng các hoạt động vui chơi có liên quan đến các hồ nước; các trò chơi - gần khu vực các lùm cây, bụi rậm nơi cá sấu có thể trú ngụ. Bên cạnh đó, đặt ngay các biển báo nguy hiểm xung quanh hồ và một số nơi đầm lầy, bụi rậm để cảnh báo người dân không lại gần khu vực nguy hiểm. Ngoài ra, phải thông báo cho người dân, những hộ sống xung quanh khu vực công viên đề phòng, cảnh giác; nếu phát hiện cá sấu thì báo ngay cho lực lượng bảo vệ công viên, UBND phường, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang...

Hồ nước Công viên văn hóa An Hòa TP.Rạch Giá rất rộng, việc truy bắt 6 con cá sấu không hề dễ dàng XUÂN LAM

Tổ kiểm tra đề nghị Giám đốc Công viên văn hóa An Hòa bố trí nhân viên công viên tuần tra, truy tìm nếu phát hiện thì phối hợp các cơ quan chức năng bắt cá sấu còn lại để đảm bảo an toàn cho người dân. Kiểm tra, sửa chữa, gia cố ngay chuồng nuôi cá sấu, đảm bảo an toàn đối với loài nuôi đúng theo quy định. Trường hợp đơn vị không thực hiện, để cá sấu xổng chuồng, gây hại đến người và tài sản khác thì đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Công viên văn hóa An Hòa rộng hơn 39 ha là một trong những địa điểm vui chơi nổi tiếng nằm trên quốc lộ 80 thuộc P.An Hòa, TP.Rạch Giá. Với nhiều cây xanh, hồ nước, công viên này còn được ví là "lá phổi xanh" của TP.Rạch Giá.