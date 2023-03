6 cửa hàng xăng dầu ở TP.HCM đang tạm ngưng hoạt động

Theo đăng ký kinh doanh, toàn TP.HCM có 549 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và tình hình kinh doanh từ đầu năm đến nay khá ổn định, không có trường hợp nào vi phạm về giá bán, quy định trong kinh doanh xăng dầu. Tuy vậy, đến nay trên địa bàn có 6 cửa hàng đang tạm ngưng hoạt động.

Tiêu thụ xăng dầu tại TP.HCM trung bình mỗi ngày 6 - 7 triệu lít Đ.N.T

Đó là Cửa hàng xăng dầu Chi nhánh Gò Vấp, thuộc Công ty CP Công nghệ an toàn dầu khí Việt Nam (Phan Văn Trị, P.5, Q.Gò Vấp), hiện đã thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng, tháo dỡ các trụ bơm và đang chờ hoàn tất các thủ tục để giải thể.

Chi nhánh Công ty TNHH MTV xăng dầu Hoàng Phong - cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hoàng Phong (Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận Đông, Q.7) đang ngưng hoạt động, có giấy xác nhận của Sở KH-ĐT TP.HCM.

Trạm xăng dầu 178 - Công ty TNHH Truyền thông Sắc Việt (Lê Quang Định, P.14, Q.Bình Thạnh) đang thực hiện các thủ tục để giải thể chi nhánh và không tiếp tục kinh doanh.

Cửa hàng xăng dầu trường Thiếu sinh quân, thuộc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ HDTV (Tỉnh lộ 15, ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi) đã đóng cửa và trả mặt bằng cho Bộ Tư lệnh TP.HCM, hiện đã tháo dỡ các trụ bơm và đang làm thủ tục trả giấy phép cho Sở Công thương TP.HCM.

Ngoài ra, có 2 cửa hàng đang... tạm ngưng do hết xăng. Cụ thể, Trạm xăng dầu Đông Sài Gòn, thuộc Công ty TNHH MTV Dầu khí Đông Sài Gòn (Nguyễn Văn Tăng, P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức) do gặp khó khăn, không cân đối được tài chính để nhập xăng dầu và đang tạm ngưng hoạt động. Đội Quản lý thị trường số 9 (Cục QLTT TP.HCM) đã tiến hành đo bồn. Kết quả cho thấy, các bồn đều đã cạn. Đội đã lập biên bản sự việc. Kế đó là Cửa hàng xăng dầu Quốc Hùng thuộc Công ty TNHH Thương mại nhiên liệu Duy Anh Petro (Tỉnh lộ 15, ấp Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi) cũng tạm ngưng hoạt động từ ngày 20.3 vì đang thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng với đơn vị cung cấp là Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu thuộc Công ty Xăng dầu khu vực 2 và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp khác.

TP.HCM hiện có 15 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, 61 thương nhân phân phối, 1 thương nhân làm tổng đại lý, 35 đại lý bán lẻ và 549 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trung bình mỗi ngày, toàn thành phố có nhu cầu tiêu thụ khoảng 6 - 7 triệu lít xăng dầu các loại.