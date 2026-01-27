6 cựu chiến binh kêu oan: Viện kiểm sát đề nghị phạt 6 - 9 tháng tù

Viện kiểm sát: Các bị cáo có công bảo vệ Tổ quốc

Theo Viện kiểm sát, mặc dù các bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, có đủ căn cứ cho thấy các bị cáo có hành vi hủy hoại 0,98 ha rừng sản xuất, gây thiệt hại 53 triệu đồng.

Hoàn toàn không có việc UBND xã Trường Xuân giao rừng cho các bị cáo quản lý. Lẽ ra các bị cáo phải phối hợp với cơ quan chức năng để bảo vệ rừng, chứ không thể nhân danh chi hội nào mà chặt phá rừng sản xuất.

Các bị cáo có sự bàn bạc thống nhất, trong đó bị cáo Đỗ Mạnh Hùng là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn 6 (xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cũ), phát động phong trào khởi xướng nên phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất.

Các bị cáo không chịu trách nhiệm tăng nặng nào.

Về hình trách nhiệm giảm nhẹ, các bị cáo có nhân thân tốt, có thời gian dài cống hiến trong quân đội, bảo vệ Tổ quốc…

Từ đó, Viện kiểm sát đề nghị tòa phạt các bị cáo từ 6 - 9 tháng tù về tội hủy hoại rừng. Có 6 bị cáo: Đỗ Mạnh Hùng (63 tuổi), Ngân Xuân Dũng (65 tuổi), Vũ Tất Đắc (72 tuổi), Hoàng Văn Sằn (68 tuổi), Nguyễn Nam Thái (58 tuổi) và Cao Minh Điến (57 tuổi, cùng ở huyện Đắk Song, Đắk Nông cũ). Ngoài ra, vụ án còn có cựu chiến binh Đoàn Xuân Trường nhưng đã qua đời.

Điều tra viên từ chối trả lời nhiều câu hỏi của luật sư

Trong phần xét hỏi ở phiên tòa hôm nay 27.1, các cựu chiến binh khai trước khi phát dọn cây để trồng cây keo gây quỹ thì trên thực tế đã không còn rừng. Tại hiện trường, trước khi các bị cáo phát dọn, cây cối đã bị đốt cháy nham nhở rồi.

Nhân chứng trong vụ án cũng khai tại tòa, khi vào hiện trường thì xung quanh là người dân trồng cây cà phê, tiêu, còn cây đã từng bị chặt đốt nham nhở trước đó.

Điều tra viên chỉ trả lời một số câu hỏi rồi "từ chối trả lời các câu hỏi của các luật sư" ẢNH: NGÂN NGA

Cũng trong phần xét hỏi, kiểm sát viên cũng đề nghị điều tra viên đánh giá đối với 4 nội dung bị cấp giám đốc thẩm là TAND cấp cao tại TP.HCM hủy án để điều tra lại.

Tuy nhiên, đều tra viên chỉ trả lời ngắn gọn: "Sau khi bị hủy án, đã làm việc với nhiều đơn vị, cá nhân. Còn đối với nội dung liên quan đến tòa cấp cao, chúng tôi đã tiến hành điều tra, phân tích, diễn giải kỹ trong hồ sơ".

Luật sư Lê Văn Hoan nêu ra nhiều vấn đề cho thấy sự bất nhất về diện tích rừng bị thiệt hại có trong hồ sơ. "Khi thì nói diện tích rừng bị thiệt hại 0,98 ha; 0,8ha; khi thì 0,78 ha. Vậy quá trình điều tra lại, điều tra viên căn cứ vào tài liệu nào để cho ra diện tích bị thiệt hại là 0,98 ha...?".

Trước câu hỏi trên, điều tra viên diễn giải nhiều lý do, sau đó khẳng định diện tích rừng bị thiệt hại là 0,98 ha.

Các luật sư đặt ra hàng loạt câu hỏi cho điều tra viên để làm sáng tỏ vụ án, song bị từ chối trả lời nhiều câu hỏi ẢNH: NGÂN NGA

Ngoài ra, luật sư Nguyễn Thanh Huy cũng đề nghị điều tra viên cho biết trong vụ án có các kết luận giám định khác nhau, vậy kết luận giám định nào mới chính xác, hợp pháp?

Bào chữa cho các bị cáo còn có ông Nguyễn Thái Bình, Phó trưởng ban Công tác cựu chiến binh (nguyên Phó cục trưởng Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng) đề nghị điều tra viên trả lời hàng loạt câu hỏi.

Tuy nhiên, điều tra viên chỉ nói không thể trả lời kết luận giám định của cơ quan nào đúng, cơ quan nào sai. Đồng thời, điều tra viên "từ chối trả lời các câu hỏi của các luật sư".

Phiên tòa đang tiếp tục phần tranh luận.

TAND cấp cao tại TP.HCM: Chưa đủ căn cứ buộc tội

Vụ án trên xảy ra từ năm 2015, kéo dài đến nay đã 11 năm; có bị cáo đã qua đời vì lý do sức khỏe. Trước khi mở phiên tòa này, vụ án đã trải qua 2 phiên tòa xét xử sơ thẩm, 2 phiên tòa xét xử phúc thẩm và 1 phiên giám đốc thẩm.

Cụ thể, cả 2 lần xét xử sơ thẩm, TAND thành phố Gia Nghĩa (nay là TAND khu vực 6, tỉnh Lâm Đồng) tuyên phạt 6 cựu chiến binh với mức án từ 6 - 7 tháng tù về tội hủy hoại rừng. Các bị cáo đồng loạt kháng cáo kêu oan vì cho rằng thời điểm chặt các cây bụi, dây leo thì trên thực tế đã không còn rừng nên không thể bị buộc tội hủy hoại rừng.

Xét xử phúc thẩm lần 1 (năm 2016), TAND tỉnh Đắk Nông cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) hủy bản án sơ thẩm. Cuối năm 2017, TAND tỉnh Đắk Nông cũ xét xử phúc thẩm lần 2, bác kháng cáo kêu oan của 6 cựu chiến binh, tuyên y án sơ thẩm.

Sau khi ra tù, 6 cựu chiến binh tiếp tục gửi đơn kêu oan khắp nơi. Vì thế, năm 2020, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử giám đốc thẩm nêu ra 9 vấn đề cho thấy chưa đủ căn cứ buộc tội các bị cáo, nên hủy tất cả các bản án để điều tra lại.

Các cựu chiến binh khai trước khi phát dọn cây để trồng cây keo gây quỹ thì trên thực tế đã không còn rừng nên không thể bị xử lý về tội hủy hoại rừng ẢNH: NGÂN NGA

Theo hồ sơ vụ án, tại cuộc họp đầu năm 2015, cho rằng không còn rừng nên ông Đỗ Mạnh Hùng, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn 6 (xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cũ), đưa ra ý kiến chi hội sẽ phát dọn đất rừng tại lô 3, lô 6, khoảnh 1, tiểu khu 1710 (thành phố Gia Nghĩa cũ) để trồng cây keo gây quỹ hoạt động. Tất cả hội viên đồng ý.

Các cựu chiến binh bị cáo buộc trong 2 ngày của tháng 1.2015 và 2 ngày của tháng 4.2015 đã chặt những cây bụi, dây leo, cây gỗ có đường kính từ 10 cm trở xuống và gom lại thành từng đống chờ khô sẽ đốt. Đây là đất rừng do UBND tỉnh Đắk Nông cũ giao Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa (Xí nghiệp lâm nghiệp Nghĩa Tín) quản lý.

Theo kết luận giám định tháng 4.2015 của giám định viên tư pháp Huỳnh Văn Triệu (thuộc Hạt Kiểm lâm thành phố Gia Nghĩa cũ), rừng bị hủy hoại 0,98 ha, là rừng sản xuất, thiệt hại hơn 53 triệu đồng.