6 giờ 6 phút 6 giây thứ sáu ngày 26.6.2026: Bạn có chờ khoảnh khắc này?

Nhiều người bày tỏ sự hào hứng khi hôm nay là "ngày số lặp", với sự trùng hợp thú vị vì có nhiều số 6 cũng xuất hiện trong thứ ngày tháng. Bạn có chờ đợi khoảnh khắc 6 giờ 6 phút 6 giây thứ sáu ngày 26.6.2026 không? Tất nhiên, đây chỉ là sự trùng hợp thú vị về mặt số học.

Bạn có chờ đợi khoảnh khắc 6 giờ 6 phút 6 giây thứ sáu ngày 26.6.2026 không? ẢNH: AI

Hôm qua 26.5, nhiều người cũng hào hứng khi lịch âm có sự trùng hợp là ngày Canh Ngọ, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ.

Dương lịch hôm nay là thứ sáu, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 175. Theo lịch âm hôm nay 26.6 là ngày 12 tháng 5, theo cách gọi can chi là ngày Tân Mùi, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Tài. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "nên xuất hành, cầu tài thắng lợi, được người tốt giúp đỡ, mọi việc đều thuận".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 6 người Việt đón tiết Hạ chí, tiết khí thứ 10 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này năm nay kéo dài từ ngày 21.6 và kết thúc vào ngày 6.7, khi tiết Tiểu thử tiếp nối.

Thú vị số 6666 mang lại may mắn trong tháng 6 Những ngày qua, mạng xã hội liên tục chia sẻ thông tin anh Bùi Văn Mạnh, người đầu tháng 6 này trúng trúng giải độc đắc Vietlott với số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 83.319.176.100 lại tiếp tục trúng xổ số miền Nam 2 lần trong tháng, một lần trúng 900 triệu đồng và một lần trúng 160 triệu đồng. Trong lần thứ 3 trúng số, dãy số giúp anh Mạnh gặp may mắn có tứ quý 6666 khiến dân mạng cảm thấy thích thú, xem đây là trùng hợp thú vị trong tháng 6 dương lịch.

Ngày 26.6 là ngày gì đặc biệt?

Hôm nay 26.6 không phải là ngày lễ lớn ở Việt Nam. Tuy nhiên trên thế giới, hôm nay được nhiều người quan tâm vì là ngày Quốc tế hỗ trợ nạn nhân bị tra tấn (International Day in Support of Victims of Torture).

Theo Timeanddate.com, ngày này của Liên Hiệp Quốc được tổ chức hằng năm để nhắc nhở mọi người rằng tra tấn con người không chỉ là điều không thể chấp nhận được mà còn là một tội ác.

Ngày 26.6.1987, Công ước chống tra tấn chính thức có hiệu lực. Đây là một bước quan trọng trong quá trình toàn cầu hóa nhân quyền và thừa nhận rằng tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm cần phải bị coi là bất hợp pháp trên toàn thế giới.

Năm 1997, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc quyết định kỷ niệm ngày lịch sử này và chọn ngày 26.6 hằng năm là ngày Quốc tế hỗ trợ nạn nhân bị tra tấn. Ngày này lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 26.6.1998.

Hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, ngày mang chó tới nơi làm việc ở Mỹ ẢNH: B.C

Ở Mỹ, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, ngày mang chó tới nơi làm việc. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc mang thú cưng đến nơi làm việc có thể tăng năng suất. Vì vậy, vào một ngày thứ sáu trong tháng 6, nhiều người đưa chó đến nơi làm việc để kỷ niệm ngày lễ vui vẻ này, theo Timeanddate.com.

Được tổ chức hằng năm kể từ năm 1999 vào thứ 6 đầu tiên sau ngày của cha tại Mỹ, ngày lễ không chính thức này được Pet Sitters International tạo ra như một cách để khuyến khích việc nhận nuôi chó và để tôn vinh tình yêu thương và niềm vui mà những chú chó mang lại cho cuộc sống của những người chủ nuôi.