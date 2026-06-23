Lịch âm hôm nay 23.6 có phải là ngày đẹp ở Việt Nam?

Dương lịch hôm nay là thứ ba, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 172. Theo lịch âm hôm nay 23.6 là ngày 9 tháng 5, theo cách gọi can chi là ngày Mậu Thìn, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay, 23.6 là ngày gì? ẢNH: AI/HẢI TRIỀU

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Đạo. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành cầu tài nên tránh, dù được cũng rất tốn kém, thất lý mà thua".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 3 người Việt đón tiết Hạ chí, tiết khí thứ 10 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này năm nay kéo dài từ ngày 21.6 và kết thúc vào ngày 6.7, khi tiết Tiểu thử tiếp nối.

Ngày 23.6 có gì đặc biệt?

Hôm nay 23.6 không phải là ngày lễ lớn ở Việt Nam. Tuy nhiên trên thế giới, hôm nay được nhiều người quan tâm khi là ngày Dịch vụ công cộng (United Nations Public Service Day).

Theo Timeanddate.com, ngày 20.12.2002, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã chỉ định ngày 23.6 hằng năm là ngày Dịch vụ công cộng của Liên Hiệp Quốc (nghị quyết 57/277).

Nghị quyết khuyến khích các quốc gia thành viên tổ chức các sự kiện đặc biệt vào ngày này để nêu bật đóng góp của dịch vụ công cộng trong quá trình phát triển. Ngày này được tạo ra nhằm mục đích tôn vinh giá trị và đức tính của dịch vụ công đối với cộng đồng; nêu bật đóng góp của dịch vụ công trong quá trình phát triển; ghi nhận công lao của các công chức và khuyến khích giới trẻ theo đuổi sự nghiệp trong dịch vụ công.

Hôm nay được nhiều người quan tâm khi là ngày Dịch vụ công cộng (United Nations Public Service Day) ẢNH MINH HỌA: CAO AN BIÊN

Trong khi đó ở Mỹ, hôm nay là ngày lễ vui vẻ, ngày máy đánh chữ. Theo Timeanddate.com, 23.6 kỷ niệm ngày cấp bằng sáng chế cho nhà phát minh người Mỹ Christopher Latham Sholes năm 1868, được kỷ niệm trên toàn thế giới như ngày máy đánh chữ.

Máy đánh chữ là một thiết bị cơ khí cho phép người dùng gõ trực tiếp lên một tờ giấy. Mặc dù nhiều người đã nghiên cứu các nguyên mẫu máy đánh chữ khác nhau trước năm 1868, nhưng máy đánh chữ của Christopher Latham Sholes là chiếc đầu tiên được bán ra thị trường. Được biết đến với tên gọi máy đánh chữ Sholes và Glidden hoặc máy đánh chữ Remington 1, thiết bị này chỉ có thể gõ chữ in hoa.