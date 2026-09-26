6 người tử vong vì bệnh dại, hơn 101.000 người bị chó mèo cào, cắn ở TP.HCM

Ngày 26.9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết áp lực phơi nhiễm bệnh dại trong cộng đồng hiện đang ở mức cao. Từ đầu năm 2026 đến nay, các cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận 101.384 trường hợp bị chó, mèo và vật nuôi cắn, cào, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2025.

6 người tử vong do bệnh dại

Đáng lưu ý, có 12.560 người bị vật nuôi có biểu hiện bất thường như chạy rông, mất tích, bị bệnh hoặc nghi mắc bệnh dại tấn công. Riêng tại xã Long Hải, công tác giám sát ghi nhận 128 người khai báo bị chó nghi mắc bệnh dại cắn.

Từ đầu năm đến nay, TP.HCM ghi nhận 6 người tử vong do bệnh dại, tăng 2 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025 (cả nước có 34 người tử vong do bệnh dại trong 6 tháng đầu năm 2026 - PV). Các trường hợp tử vong được ghi nhận tại xã Củ Chi, xã Hòa Hiệp và xã Long Hải.

Theo HCDC, qua điều tra dịch tễ, 100% trường hợp tử vong đều không tiêm vắc xin hoặc huyết thanh kháng dại sau khi bị cắn. Nguyên nhân chủ yếu là tâm lý chủ quan, cho rằng vết thương nhẹ hoặc chó nhà nuôi không có nguy cơ.

Một số trường hợp còn sử dụng các phương pháp dân gian như uống thuốc nam, đắp lá, "lấy nọc" thay vì đến cơ sở y tế.

Để đáp ứng nhu cầu điều trị dự phòng, TP.HCM hiện có 202 điểm tiêm vắc xin phòng dại, trong đó 53 điểm công lập, cùng 18 điểm tiêm huyết thanh kháng dại.

Tiêm phòng bệnh dại tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Quản lý đàn chó, mèo và giám sát người phơi nhiễm

Theo HCDC, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, gần như gây tử vong 100% khi người bệnh đã xuất hiện triệu chứng lâm sàng. Tuy nhiên, bệnh có thể phòng ngừa nếu người dân xử trí đúng sau khi bị động vật cắn, cào hoặc liếm lên vết thương hở nếu được tiêm vắc xin, huyết thanh kịp thời.

Ngày 28.8, tại xã Long Hải, TP.HCM tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 với chủ đề "Stronger Together - Cùng nhau mạnh mẽ hơn".

Hưởng ứng chiến dịch, ngành y tế phối hợp với ngành nông nghiệp, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, cùng chính quyền các địa phương triển khai nhiều hoạt động. Trọng tâm là tăng cường phối hợp, quản lý đàn chó, mèo và giám sát người phơi nhiễm.