6 nguyên tắc phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng

(TNO) Theo điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện nay tỉ lệ trẻ em bị thiếu vi chất dinh dưỡng như vitamin A, vitamin C, vitamin B1, B2, canxi, sắt, kẽm… rất cao, dù tỉ lệ suy dinh dưỡng do thiếu protein và năng lượng đang ngày được cải thiện, đặc biệt ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.