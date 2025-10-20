6 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay đến ngày 24.10

Cúp nước ở phường Bình Hưng Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Hưng Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 20.10 đến 21 giờ, ngày 21.10.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường số 18A, 18B, 18C, 20, 21 và các đường, hẻm nhánh; tuyến đường Mã Lò (dãy số lẻ) và các đường, hẻm nhánh; tuyến đường Lê Đức Anh (từ nhà số 881 đến cầu Bình Thuận) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa.

Phường Bình Phú

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Phú.

Thời gian cúp nước từ 9 - 14 giờ, ngày 23.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hậu Giang (số lẻ) từ đường Bình Phú - An Dương Vương; đường An Dương Vương (2 bên) từ đường Hậu Giang - Lý Chiêu Hoàng; đường Lý Chiêu Hoàng (số chẵn) từ đường Bình Phú - An Dương Vương; đường Bình Phú (số lẻ) từ đường Hậu Giang - An Dương Vương; khu phố chợ An Dương Vương, khu dân cư Bình Phú 2.

Phường Bình Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Đông.

Thời gian cúp nước từ 10 -13 giờ, ngày 24.10.

Khu vực cúp nước gồm: dãy số chẵn đường Bông Sao (từ đường Bùi Minh Trực đến Tạ Quang Bửu); đường quốc lộ 50 (từ đường Bùi Minh Trực đến Tạ Quang Bửu; dãy số lẻ đường Bùi Minh Trực (từ đường quốc lộ 50 đến Bông Sao); dãy số chẵn đường Tạ Quang Bửu (từ quốc lộ 50 đến Bông Sao).

6 phường ở TP.HCM sẽ cúp nước từ tối nay đến ngày 24.10 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Phường Chợ Lớn

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Lớn.

Thời gian cúp nước từ 9 giờ 30 - 10 giờ 30, ngày 22.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Ngô Quyền (từ đường Hồng Bàng – Trần Hưng Đạo); đường Trần Hưng Đạo (từ đường Ngô Quyền *– Châu Văn Liêm); đường Châu Văn Liêm (từ đường Hải Thượng Lãn Ông – Hồng Bàng); đường Hồng Bàng (từ đường Châu Văn Liêm – Ngô Quyền); đường Nguyễn Trãi (từ đường Ngô Quyền – Châu Văn Liêm); đường Lương Nhữ Học (từ đường Hồng Bàng – Trần Hưng Đạo); đường Triệu Quang Phục (từ đường Hồng Bàng – Trần Hưng Đạo); đường Tản Đà (từ đường Hồng Bàng – Trần Hưng Đạo); đường Lão Tử (từ đường Châu Văn Liêm – Lương Nhữ Học); đường Mạc Thiên Tích (từ đường Tản Đà – Ngô Quyền); đường Phù Đổng Thiên Vương; đường Kỳ Hòa.

Phường Thủ Đức

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Thủ Đức.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 20.10 đến 5 giờ, ngày 21.10.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố 14, 15, 16, 17, 28, 29, 30, 31.

Phường Hiệp Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Hiệp Bình.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 20.10 đến 5 giờ, ngày 21.10.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố 1, 4, 5, 6.