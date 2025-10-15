Cúp nước ở phường Tân Bình

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Bình.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 16.10 đến 5 giờ, ngày 17.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Cộng Hòa (số chẵn) từ đường Thân Nhân Trung đến đường C12; đường Thân Nhân Trung (số lẻ), Ngô Bệ, Lê Văn Huân, Nhất Chi Mai; đường C12 và các hẻm nhánh; đường Lê Tấn Quốc, Phan Văn Sửu, Nguyễn Đức Thuận và các hẻm nhánh.

Phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 15.10 đến 5 giờ, ngày 16.10; từ 22 giờ, ngày 16.10 đến 5 giờ, ngày 17.10.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 23 đường Lưu Nhân Chú và các hẻm nhánh; hẻm 95, 107 đường Phạm Văn Hai và các hẻm nhánh.

Phường Tân Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 16.10 đến 5 giờ, ngày 17.10.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 958, 1010, 1052 đường Lạc Long Quân và các hẻm nhánh; hẻm 43 đường Đông Hồ và các hẻm nhánh; đường Lạc Long Quân (số chẵn) từ số 1052 đến 1074 và các hẻm nhánh.

Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 15.10 đến 3 giờ, ngày 16.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Tên Lửa (từ đường số 7 đến đường số 17A); đường số 17A (từ đường Tên Lửa đến đường số 34); đường số 34 (từ đường số 17A đến đường số 7); đường số 7 (từ đường số 34 đến đường số Tên Lửa); các tuyến đường, hẻm thuộc tiểu khu 1, 2 khu dân cư Tên Lửa.

Từ 10 - 13 giờ, ngày 16.10; từ 23 giờ, ngày 16.10 đến 5 giờ, ngày 17.10.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Bùi Tư Toàn và các hẻm nhánh; tuyến đường Nguyễn Quý Yêm và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc.

8 phường ở TP.HCM cúp nước từ trưa nay đến ngày 17.10 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Phường Gia Định

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Gia Định.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 15.10 đến 5 giờ, ngày 16.10.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 372, 430 đường Điện Biên Phủ; hẻm 195, 217 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh; hẻm 174, 180 đường Phan Văn Hân; từ nhà số 2 đến nhà số 98 và các hẻm đường Vũ Tùng; toàn bộ đường Hồng Bàng; từ nhà số 2 đến nhà số 60 và các hẻm đường Diên Hồng; toàn bộ đường Ngô Nhân Tịnh; toàn bộ đường Nguyễn Thái Học; toàn bộ đường Yên Đỗ; toàn bộ đường Phó Đức Chính; từ nhà số 2 đến nhà số 114 và các hẻm đường Lê Văn Duyệt.

Phường Phú Lâm

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Lâm.

Thời gian cúp nước từ 1 – 3 giờ, ngày 16.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Tân Hoà Đông (số chẵn) từ vòng xoay Phú Lâm – An Dương Vương; đường Đặng Nguyên Cẩn (2 bên) từ đường Kinh Dương Vương – Kênh Lò Gốm; đường Bà Hom (số lẻ) từ vòng xoay Phú Lâm – An Dương Vương; đường An Dương Vương (số chẵn) từ vòng xoay Mũi Tàu – Bà Hom; đường Kinh Dương Vương (số chẵn) từ vòng xoay Phú Lâm – An Dương Vương.

Phường Bình Trưng

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trưng.

Thời gian cúp nước từ 11 – 16 giờ, ngày 15.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Thị Định, từ số 251 đến 365.