Phường Tây Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tây Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 7.10 đến 5 giờ, ngày 8.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Hữu Dật, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh và các hẻm nhánh.

Phường Tân Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Hòa.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 8.10 đến 5 giờ, ngày 9.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lý Thường Kiệt (số lẻ), Lạc Long Quân (số chẵn), Đông Hồ, Tân Xuân, Tân Lập, Tân Thọ, Tân Tiến, Tân Châu, Tân Phước, Lê Minh Xuân, Phú Hòa, Duy Tân, Thủ Khoa Huân và các hẻm nhánh.

Phường Tân Sơn Nhì

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Nhì.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 9.10 đến 5 giờ, ngày 10.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Tân Sơn Nhì (số lẻ) từ Diệp Minh Châu đến Trường Chinh, đường Trường Chinh (số lẻ) từ Tân Sơn Nhì đến Âu Cơ, đường Âu Cơ (số lẻ) từ Trường Chinh đến Trần Tấn, hẻm 91 Trần Tấn và các hẻm nhánh, đường Diệp Minh Châu (số lẻ) từ số 1 đến số 27, đường Nguyễn Văn Săng và các hẻm nhánh.

9 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay đến ngày 10.10 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Phường Tân Sơn

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.10 đến 5 giờ, ngày 8.10; từ 22 giờ, ngày 8.10 đến 5 giờ, ngày 9.10; từ 22 giờ, ngày 9.10 đến 5 giờ, ngày 10.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Phúc Chu (số lẻ) từ đường Trường Chinh đến đường số 97 và các hẻm nhánh; đường Huỳnh Văn Nghệ và các hẻm nhánh; hẻm 118, 124 Phan Huy Ích và các hẻm nhánh.

Phường Tân Bình

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Bình.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.10 đến 5 giờ, ngày 8.10; từ 22 giờ, ngày 8.10 đến 5 giờ, ngày 9.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Hồng Đào (số chẵn) từ Bàu Cát đến Âu Cơ và các hẻm nhánh, hẻm 59, hẻm 103 đường Nguyễn Hồng Đào và các hẻm nhánh.

Phường Bảy Hiền

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Bảy Hiền.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 8.10 đến 5 giờ, ngày 9.10; từ 22 giờ, ngày 9.10 đến 5 giờ, ngày 10.10.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 536, 594, 618 đường Âu Cơ và các hẻm nhánh; đường Thái Thị Nhạn và các hẻm nhánh.

Phường Bình Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Đông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 8.10 đến 1 giờ, ngày 9.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Phạm Thế Hiển (dãy lẻ từ nhà số 1139 đến nhà số 1353).

Phường Chợ Quán

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Quán.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 9.10 đến 5 giờ, ngày 10.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường An Dương Vương (số lẻ) từ đường Nguyễn Văn Cừ - Huỳnh Mẫn Đạt; đường Nguyễn Trãi (số chẵn) từ đường Nguyễn Văn Cừ - Huỳnh Mẫn Đạt; đường Trần Bình Trọng (từ đường An Dương Vương - Nguyễn Trãi; đường Lê Hồng Phong (từ đường An Dương Vương - Nguyễn Trãi); đường Nguyễn Văn Cừ (số lẻ) (từ đường An Dương Vương - Nguyễn Trãi); đường Huỳnh Mẫn Đạt (số chẫn) (từ đường An Dương Vương - Nguyễn Trãi).

Phường Hiệp Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Hiệp Bình.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.10 đến 5 giờ, ngày 8.10.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố 89, 90, 91.